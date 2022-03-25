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Kişisel Verileri Koruma Kurulu duyurdu: 500 bin kişilik veri ihlali yaşandı

25.03.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), Yonca Sağlık Hizmetleri adlı şirketin, sistemine yetkisiz kişilerce erişilerek, yaklaşık 500 bin kişinin verilerine yönelik ihlal gerçekleştiğine dair bildirimde bulunduğunu duyurdu. KVKK'nın duyurusunda ihlalden etkilenen özel nitelikli kişisel verilerin sağlık, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler ile genetik veri olduğu kaydedildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu duyurdu: 500 bin kişilik veri ihlali yaşandı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), resmi web sitesinden Yonca Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti'nin veri ihlali bildirimine yönelik kamuoyu duyurusu yaptı.

Duyuruda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun "Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler" başlıklı 12'nci maddesi gereğince işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, veri sorumlusunun bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirmesi gerektiği anımsatıldı.

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İHLALDEN ÇALIŞANLAR VE HASTALAR ETKİLENDİ

Şirket tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde, veri sorumlusu sistemlerine siber bir saldırı gerçekleştirildiği, ihlalin 15 Mart'ta başladığı ve 16 Mart'ta tespit edildiği belirtildi.

İhlalin veri sorumlusu bünyesinde bilgi işlem müdürü olarak çalışan personele iletilen bir elektronik postayla öğrenildiği aktarılan duyuruda, saldırganın bir metin dosyası halinde tüm klasörlerin listesini veri sorumlusuna iletmek suretiyle veri tabanı ve birçok dokümanı ele geçirdiğini, saldırgan kişi veya kişilerin, klasörlerin içeriğine erişip erişemediği konusunda danışmanlık şirketi tarafından incelemenin ise devam ettiği ifade edildi.

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GENETİK VERİ DETAYI

İhlalden etkilenenlerin çalışanlar ve hastalar olduğuna işaret edilen duyuruda, şu bilgiler yer aldı:

"İhlalden etkilenen kişisel verilerin kimlik, iletişim, özlük, finans, mesleki deneyim, pazarlama bilgileri olduğu, ihlalden etkilenen özel nitelikli kişisel verilerin ise sağlık, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler ile genetik veri olduğu, ihlalden etkilenen tahmini kişi sayısının 500 bin ve tahmini kayıt sayısının 2 milyon 500 bin olduğu bilgilerine yer verilmiştir."

Kurul, konuya ilişkin incelemenin devam ettiğini bildirdi. (AA)

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siber saldırı
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