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"16 yaşındaki genç, beyni olabilir" denilmişti! Kabus yaşatan Lapsus$ grubu için tutuklama

25.03.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nvidia, Samsung ve Microsoft gibi dünya devi şirketlere kabus yaşattığı ve 16 yaşındaki bir gencin arkasında olduğu iddia edilen son zamanların en ünlü hack grubu Lapsus$ için yeni bir adım atıldı. Lapsus$ grubu olduğuna inanılan bir bilgisayar korsanlığı grubuyla bağlantılı olduğundan şüphelenilen yedi genç İngiltere'de tutuklandı.

"16 yaşındaki genç, beyni olabilir" denilmişti! Kabus yaşatan Lapsus$ grubu için tutuklama

Lapsus$ grubu, son zamanlardaki kötü şöhretine şöhret kattı. Grup, Nvidia, Samsung, Ubisoft, Okta ve Microsoft dahil olmak üzere teknoloji şirketlerindeki bazı büyük güvenlik ihlallerinin sorumluluğunu üstlendi ve bu şirketlere siber saldırılar düzenlediğini iddia etti. Son olarak ise İngiltere'de yaşayan 16 yaşındaki bir gencin Lapsus$ grubu beyni olduğunu gösteren raporlar gün yüzüne çıkmıştı. Bu raporların ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra yine İngiltere'den polisin harekete geçtiği ile alakalı yeni bir haber geldi.

YEDİ GENÇ TUTUKLANDI

BBC'nin haberine göre Londra polisi, Lapsus$ grubu olduğuna inanılan bir bilgisayar korsanlığı grubuyla bağlantıları olduğundan şüphelenilen yedi genci tutukladı. Ancak polis, grubun beyni olduğu düşünülen 16 yaşındaki otizmli gencin tutuklananlar arasında olup olmadığını söylemedi.

hack

Dünya devlerine kabusu yaşattı! Lapsus$ grubunun beyni 16 yaşında olabilirDünya devlerine kabusu yaşattı! Lapsus$ grubunun beyni 16 yaşında olabilir

"HEP OYUN OYNADIĞINI DÜŞÜNMÜŞTÜM"

Bilgisayar korsanlığından 14 milyon dolarlık bir servet biriktirdiği iddia edilen gencin babası BBC'ye verdiği demeçte, "Yakın zamana kadar bunların hiçbirini duymamıştım. Hiç bilgisayar korsanlığı hakkında konuşmadı ancak bilgisayarlarla arası çok iyi ve bilgisayarda çok zaman harcıyor. Hep onun oyun oynadığını düşünmüştüm. Bilgisayarlara girmesini engellemeye çalışacağız.” dedi.

Polis, bir bilgisayar korsanlığı grubuna yönelik soruşturmayla bağlantılı olarak tutuklanan yaşları 16 ile 21 arasında değişen yedi kişinin tamamının soruşturma kapsamında serbest bırakıldığını ancak soruşturmalarının sürdüğünü belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
siber saldırı İngiltere
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