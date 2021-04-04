Kısıtlama gününde şaşırtan görüntüler! Düğün konvoyunda kavgaya tutuştular

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Sultangazi'de gerçekleşen bir düğün konvoyunda yaşanan hasarlı trafik kazası sonrası, konvoya katılanlar arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ARAÇLARI DURDURUP HALAY ÇEKTİLER

Öte yandan Habibler Arnavutköy bağlantı yolu Sultançiftliği Mahallesi mevkiinde ise bir düğün konvoyuna katılanlar, araçlarını durdurarak yol ortasında halay çekti. Trafik yoğunluğuna neden olan konvoydakilere diğer sürücüler kornalarına basarak tepki gösterdi.

DHA



