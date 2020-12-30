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  4. Kısıtlama öncesi izdiham! Eminönü'nde akılalmaz yoğunluk

Kısıtlama öncesi izdiham! Eminönü'nde akılalmaz yoğunluk

30.12.2020 17:59 | Son Güncelleme:
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Kısıtlama öncesi izdiham! Eminönü'nde akılalmaz yoğunluk

Yılbaşı ve 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Eminönü'nde alışveriş yoğunluğu yaşandı.

İstanbullular, yarın saat 21.00 itibarıyla başlayacak ve Pazartesi sabahı 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Eminönü'ne akın etti. Kimi vatandaş Yılbaşı öncesi gıda ve süs alışverişini hızlıca yapıp evine döndüğünü ifade ederken, kimi ise bugünkü yazdan kalma güneşli günün tadını çıkarttığını söyledi. Pandeminin başından bu yana en yoğun günlerinden birini yaşayan Eminönü'nde, özellikle kuruyemiş ve kahvaltılık satan dükkanların tezgahlarında alışveriş telaşı vardı. Öte yandan, sosyal mesafe kuralına uymanın mümkün olmadığı da dikkat çekti.

Alışveriş merkezi önünde yılbaşı kuyruğu havadan görüntülendiAlışveriş merkezi önünde yılbaşı kuyruğu havadan görüntülendi

“ALIŞVERİŞİ BİTİRDİK, HEMEN EVİMİZE DÖNÜYORUZ"

Annesi ile birlikte alışverişini yapan Neslihan Yener, “Alışverişe geldik yılbaşı için. Ayrıca ben iş yapıyorum, mal almaya geldim. Uğramışken de yeni yıl için bir şeyler alalım dedik. Genellikle kahvaltılık, kuruyemiş öyle şeyler. 4 gün boyunca çıkmayı düşünmüyoruz çünkü. Çok kalabalık. Çıkmak zorundayız, çıkmadan da olmuyor" dedi.
Annesi Güler Yener ise, “İlk defa geldim ben, şaşırdım. Şoke oldum vallahi. 32 senedir ilk kez geldim, çok kalabalık. Kızıma yardımcı olayım diye buradayım yoksa hayatta çıkmam. İkide birde elimi dezenfekte ediyorum. İşimizi bitirdik, hemen dönüyoruz. Hiç oyalanmadan, bir şey yiyip içmeden" diye konuştu.

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"AŞAĞI YUKARI 6 AYDIR EMİNÖNÜ'NE GELMİYORDUM"

Yılbaşı akşamı öncesi et almak için bir dükkanda sıra bekleyen Yavuz Aydın, “Alışverişimizi yapacağız, en kısa zamanda evimize geçeceğiz. Kısıtlamalara da uyum sağlamaya çalışacağız acil bir şey olmadığı sürece. Yeni başladım alışverişe kahvaltılık, et, kuruyemiş falan alacağım tabii ki. Aşağı yukarı 6 aydır gelmiyordum Eminönü'ne. Herkese sağlıklı mutlu bir yıl dilerim" şeklinde konuştu.

"ESKİ YILBAŞLARI, BAYRAMLAR BİTTİ"

59 yıldır Eminönü'nde bir baharat dükkanı işleten Gülşan Acar, “Eski yılbaşları, bayramlar bitti. 3 gün tatil diyor millet, bu kalabalık ondan. Yoksa böyle olmaz. Eskiden kahveci kuyruk, şekerci kuyruk, kuruyemişçi kuyruk olurdu… Bunların hepsi bitti. İnşallah güzel günler bizi bekliyor. Yarından sonra kapalıyız diye bu kalabalık. Yoksa burası 1, 2, 3 kişi…" ifadelerini kullandı.

"YENİ YILDA İNŞALLAH SALGIN BELASINDAN KURTULURUZ"

Alışveriş yapmak için Zeytinburnu'ndan Eminönü'ne gelen Tolga Semiz ise, şöyle konuştu:
“Alışverişe geldik, yılbaşı malum. Bir de hava çok güzeldi. Bu havanın tadını çıkaralım dedik. 4 gün dışarı çıkma yasağı var. Maşallah çok kalabalık. Özellikle kuruyemiş tezgahları çok kalabalık. Peynir, kuruyemiş, kahve alacağım. 4 gün az değil, tüm aile bir arada olacağız. Bir de buranın bir ambiyansı var. Bu hareketi seviyorum ben. Geçen hafta da geldim. Bence diyorlar ya “TMM" diye Temizlik, maske ve mesafeye uyarsak problem yok. Yeni yılda inşallah öncelikle şu salgın belasından kurtuluruz ve deprem felaketi olmaz. En büyük dilleğimiz bu. (DHA)

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