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Kısıtlama sonrası İstanbul trafiğinde yoğunluk

22.02.2021 08:12 | Son Güncelleme:
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Kısıtlama sonrası İstanbul trafiğinde yoğunluk

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu.

Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik kısıtlamasının sona ermesinin ardından haftanın ilk iş gününde yola koyulan İstanbullular, genellikle kendi araçlarıyla trafiğe çıktı. Bu nedenle kentin bazı noktalarında trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul’da kar yağışının etkisi sonrasında sıcaklık gece boyu -3 lere kadar inmesiyle, gizli buzlanmayı da beraberinde getirdi. Gizli buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

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Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu'ya ve Avrupa yakasına geçişlerde çift yönlü trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 08.39 itibarıyla yüzde 63 oldu.

Kaynak: İHA

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