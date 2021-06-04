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  4. Kısıtlamada masaj pahalıya patladı! 14 kişiye 44 bin TL ceza

Kısıtlamada masaj pahalıya patladı! 14 kişiye 44 bin TL ceza

04.06.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ Çorlu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlamayı ihlal ederek faaliyet gösterdiği belirlenen masaj salonlarındaki 14 kişiye 44 bin 100 lira para cezası uygulandı.

Kısıtlamada masaj pahalıya patladı! 14 kişiye 44 bin TL ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Çorlu ilçesinde umuma açık istirahat ve eğlence yeri denetiminde, bazı masaj salonlarının pandemi tedbirlerine aykırı olarak faaliyet gösterdiğini belirledi. İş yerlerinde yapılan kontrollerde görevli 6 çalışanın hijyen belgesi, 2 çalışanın kimlik bildiriminin ve 1 çalışanın masörlük belgesi olmadığı tespit edildi.

İş yerlerinde masaj yapan ve yaptıran 14 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 44 bin 100 lira ceza uygulandı. Masaj salonlarının mühürlenmesi için ise çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Tekirdağ Çorlu

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