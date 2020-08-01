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  4. Kısıtlamalar geri mi geliyor? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açık açık uyardı

Kısıtlamalar geri mi geliyor? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açık açık uyardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2020 14:48 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı ve tatil bölgelerinden gelen görüntüler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tepki geldi. Gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan Bakan Koca "Bu rahatlık devam ederse tablonun olumsuz yönde gitmesi kaçınılmaz" ifadelerini kullandı.

Kısıtlamalar geri mi geliyor? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açık açık uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nda yaşanan manzaralar nedeniyle vatandaşları bir kez daha uyarıp, "Bu rahatlık devam ederse tablonun olumsuz yönde gitmesi kaçınılmaz. Biz yeniden ciddi kısıtlamalar getirmeden vatandaşlarımız rehavetten kurtulsun. Aksi halde bölgesel olarak gerekli kararları yeniden almak zorunda kalırız" dedi.

Gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan Bakan Koca, günlük bilgilendirme tablosundaki değişikliğin Bilim Kurulu’nda alınmış bir karar olduğunu söyledi.

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının tam metni...

Bu rahatlık devam ederse tablonun olumsuz yönde gitmesi kaçınılmaz. Biz yeniden ciddi kısıtlamalar getirmeden vatandaşlarımız rehavetten kurtulsun. Aksi halde bölgesel olarak gerekli kararları yeniden almak zorunda kalırız...

"ÜZÜLEREK SÖYLÜYORUM..."

Üzülerek söylüyorum normalleşmeyle birlikte tedbirler devre dışı kaldı, temas arttı. İnsanlarda açık havada hastalık daha az bulaşacağına dair yanlış bir algı var. Bu virüsten korunmanın tek yolu önce mesafe ardından da maske...

TABLODAKİ DEĞİŞİKLİK

Günlük bilgilendirme tablosundaki değişiklik Bilim Kurulu’nda alınmış bir karar. Ateş Hoca’nın sözleri yanlış anlaşıldı, sanırım kendi de anlatacak. Bunun sebebi dünyada belirlenen ağır hasta kriterlerine uyum sağlamak.

Uluslararası literatürle bizdeki ağır vaka tanımı aynı olsun diye yapıldı bu değişiklik. Yoğun bakım sayılarının içinde entübe hastalar da var. Tedavi ne kadar geç başlarsa zatürre oranı o kadar artıyor. Bu yüzden zatürre oranını takip ediyoruz.

SAKLAMAK İSTESEM HER GÜN BAĞIRIR MIYIM?

Kovid vakalarının akciğer hastası diye gösterildiği iddiası gerçek dışı. Bir hastanın kovid testi pozitifse başka hangi hastalığı olursa olsun öncelikle kovid pozitif diye kayda geçer. Ağır vakalar artıyor diye her gün bağırıyorum. Bir şeyler gizleyen insan böyle bağırır mı?

AVRUPA'DA İKİNCİ DALGA HENÜZ BAŞLAMADI

Avrupa’da henüz ikinci dalga başlamadı. Onların da bizim de esas korkumuz influenza mevsiminin eylülden sonra başlamasıyla korona vakalarıyla influenza vakalarının bir arada başlaması, birlikte daha agresif bir şekilde yükselişe geçmesi!...

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