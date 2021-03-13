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Kısıtlamanın olmadığı ikinci cumartesi günü de İstanbul'da trafik yoğun (İstanbul trafik yoğunluğu)

13.03.2021 09:17 | Son Güncelleme:
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Kısıtlamanın olmadığı ikinci cumartesi günü de İstanbul'da trafik yoğun (İstanbul trafik yoğunluğu)

Kısıtlamanın kaldırıldığı ikinci cumartesi gününde İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişte trafik yoğunluğu gözlendi. Trafik polisleri Altunizade mevkiinde yoğunluğu azaltmak için çalışma yaptı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Kabine toplantında alınan karara gereği cumartesi günleri için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Kısıtlamanın kaldırıldığı ikinci cumartesi, İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu gözlendi. O noktalardan biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi oldu. Trafik polisleri köprü girişi Altunizade mevkiinde yoğunluğu azaltmak için çalışma yaptı.

Ana hatlar dışında yoğunluk gözlenmezken, İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 09.15 itibariyle yüzde 24 olarak ölçüldü.

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(DHA)

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