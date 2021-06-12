Kısıtlamasız cumartesi! İstanbullular Belgrad Ormanı'na akın etti

Koronavirüs ile mücadele kapsamında cumartesi ve pazar günleri devam eden sokağa çıkma kısıtlaması, alınan karar ile sadece pazar günü devam ediyor. Bu kapsamda havanın ısınmasıyla birlikte vatandaşlar hafta sonu pikniği yapma fırsatı buldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki Belgrad Ormanı girişinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 1 saat içeri girmek için bekleyen vatandaşlar boş masa bulmakta zorlandı. Ormanın girişinde oluşan kilometrelerce uzunluğundaki araç kuyruğu havadan görüntülendi. Öte yandan ormandaki birçok kişinin maske takmadığı görüldü.

“TEMİZ HAVADA PANDEMİ SIKINTISI OLMAZ"

Yoğunluk olduğunu bildikleri için sabah erken saatte geldiklerini belirten Ramazan Öztürk, “Çoğu vatandaş 1 saatte trafikten dolayı içeri bile giremedi. Hafta sonu olduğu için aşırı bir yoğunluk yaşanıyor. Temiz havada pandemi sıkıntısı olmaz diye düşünüyorum” dedi.

Pandemi döneminden önce düzenli olarak hafta sonları Belgrad ormanına gelen Ali Genç, “Eskiden Belgrad ormanlarına sürekli ailecek pikniğe gelirdik. 1 yıldır hafta sonu pikniğe gelemiyorduk. Biz 1 saatten fazla trafikte kaldık sırf buraya gelebilmek için. Aşırı bir yoğunluk var içeri girmek bile neredeyse zor” diye konuştu.

Kaynak: İHA

