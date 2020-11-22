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  4. Kısıtlamaya uymayan gençler polisten böyle kaçtı

Kısıtlamaya uymayan gençler polisten böyle kaçtı

22.11.2020 13:36 | Son Güncelleme:
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Kısıtlamaya uymayan gençler polisten böyle kaçtı

Bursa’da kısıtlamaya uymayan gençler polisin siren ve ışıklarını görünce kaçtı.

Bursa’da kısıtlamaya uymayan gençler polisin siren ve ışıklarını görünce kaçtı. O anlar ise saniye saniye vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bursa’da korona virüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, yasaklara uymayan gençler ise polise takıldı. Güvenlik güçlerinin her noktada oluşturduğu kontrol noktalarının haricinde, bazı ekipler ise mahalle aralarında devriye gezdi. Merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi’nde bir grup gencin dışarı çıktığı ihbarını alan polis ekipleri, sokak sokak yasağa uymayan kişileri aramaya başladı. Polis ekiplerinin sirenlerini ve ışıklarını gören gençler ise, koşuşturmaya başladı.
Sokak aralarında koşuşturan gençler gözden kaybolurken o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kısıtlamaya uymayan gençler polisten böyle kaçtı

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