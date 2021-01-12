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Kısıtlamayı delen alkollü gençler araçla bahçeye uçtu

12.01.2021 07:30 | Son Güncelleme:
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Kısıtlamayı delen alkollü gençler araçla bahçeye uçtu

Pendik’te sokağa çıkma kısıtlamasını delen alkollü gençler araba ile bir evin bahçesine uçtu. Yola yağ döküldüğü için kaza yaptıklarını belirten gençler 'her şeyden' ceza yedik diye güldü. Kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarına ise saldırıda bulundu.

Olay saat 04.00 sıralarında Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayıp alkol alan A.Ç Ferdi A. ve Ümit A isimli 3 genç eğlenceden dönüyordu. Araçları ile cadde üzerinde seyir eden gençler, alkolün vermiş olduğu etkiyle kendilerinde geçerek evin bahçesine uçtu. Kazayı gören mahalle bekçileri bahçeye uçan biri kız olmak üzere 3 genci araç içinden çıkararak kurtardı. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan gençler olay karşısında şok geçirdiler. Olay yerine gelen ambulans ile tedavisi yapılan A.Ç kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Alkollü olup sokağa çıkma kısıtlamasını delen gençlere alkollü araç kullanmak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten dolayı ayrı ayrı ceza kesildi. Otomobil sürücü Ümit A’nın ise ehliyetine 6 ay el konuldu. Kaza yapan sürücü ise yola yağ döküldüğü için kaza yaptığını iddia etti. Basın mensuplarının neyden dolayı ceza yediniz sorusuna ise 'her şeyden ceza yedik' diyerek gülmeleri ise pes dedirtti. Öte yandan alkollü olan gençler olay yerini görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldırdı.

Evinin bahçesine otomobil uçtuğunu fark eden ev sahibi ise olay karşısında şok geçirdi.

(İHA)

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