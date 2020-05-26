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  4. Kısıtlamayı hiçe sayan gençler polis sirenini duyunca böyle kaçtı

Kısıtlamayı hiçe sayan gençler polis sirenini duyunca böyle kaçtı

İLGİNÇ HABERLER  | 26.05.2020 11:56 | Son Güncelleme

Aranvutköy'de bayramın birinci günü yaşanan olayın görüntüleri izleyenleri gülümsetti. Akşam saatlerinde sokağa çıkarak sohbet eden bir grup genç, polis sirenini duyunca bir anda kaçmaya başladı. Sosyal mesafeyi hiçe saydığı görülen gençlerin yaşadığı panik anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Yeni tip korona virüs (Covıd-19) nedeniyle alınan önlemler kapsamında arife gününden itibaren Ramazan Bayramı’nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Arnavutköy’de bayramın birinci günü saat 23.48’de kısıtlamaya uymayan bir grup genç, sosyal mesafeyi hiçe sayarak sokağa çıktı. Maske de takmadıkları görülen gençler sohbet ederken, polis sirenini duyunca bir anda kaçmaya başladı. Gençlerin yaşadığı panik anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gençlerin sohbet etmeleri ve koşarak kaçmaları yer aldı. (İHA)

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