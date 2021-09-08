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Kıskançlık tartışmasında eşini öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

08.09.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da poşet imalatçısı eşi Okan Erdeve’yi (47) oturdukları rezidansta göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan 1 çocuk annesi İzel Erdeve’nin (27), 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi istendi.

Kıskançlık tartışmasında eşini öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi’nde bir rezidansta yaşayan Okan Erdeve, 2 kızının annesi ilk eşinden boşandıktan sonra İzel Erdeve ile evlendi. Okan Erdeve’nin bu evlilikten de 4 yıl önce bir kız çocuğu oldu. 30 Haziran günü kahvaltı sırasında Okan Erdeve ile cep telefonuyla ilgilenen eşi arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, Okan Erdeve, iddiaya göre eşini dövmeye başladı. Bunun üzerine İzel Erdeve, pencereyi açıp, "Beni kurtarın" diye bağırdı.

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'NEFES ALAMIYORUM' DEYİNCE ASANSÖRE TAŞIMIŞ

Kendisini darbeden eşine, "Üzerime gelme. Sabahtan beri beni dövüyorsun. Öldüreceksin beni" dediği öne sürülen İzel Erdeve, mutfak tezgahından aldığı bıçağı Okan Erdeve’nin göğsüne sapladı. Kanlar içinde yere yığılan eşini görünce mutfaktaki bezle yarasına tampon yapan Erdeve’nin ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri geldi. Bu sırada Erdeve, nefes alamadığını söyleyen eşini asansörün önüne taşıdı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Okan Erdeve, kurtarılamadı.

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MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Olayın ardından tutuklanan İzel Erdeve hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan ve Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanık İzel Erdeve hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istendi. İddianamede, olay günü şüpheli ile maktul arasında tartışma yaşandığı, İzel Erdeve'nin, eşi Okan tarafından darbedildiği, Okan Erdeve'nin darp eyleminin şüphelinin adli tıp raporu ile de sabit olduğu vurgulandı. Ayrıca maktulün darp eylemi neticesinde öfkelenen şüphelinin öldürme kastıyla hareket ederek mutfaktan aldığı ekmek bıçağını mağdurun vücuduna sapladığı, eylem neticesinde maktulün vücudunun göğüs kısmından yaralandığı ve meydana gelen yaralama sonucu Okan Erdeve'nin hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.

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OTOPSİ RAPORU DA YER ALDI

Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan otopsi raporuna da yer verilen iddianamede, Okan Erdeve'nin vücudu üzerinde meydana gelen yaralanmanın öldürücü nitelikte olduğunun saptandığı belirtildi. İddianamedeki ifadesinde kocasını yaralama kastıyla hareket etmediğini belirten İzel Erdeve'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana
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