Kışkırtıcı paylaşım iddiası: Peş peşe dava açıp kazanç sağlıyorlar! Her dört davadan biri 'hakaret'ten açılıyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2022-2023 yılına ait 200 bin dosyayı mercek altına aldı. Ortaya çıkan sonuç ise her dört davadan birinin hakaret içerikli olduğu şeklinde.

YARGIDA İŞ YÜKÜ ARTTI

Sosyal medya platformlarında hakaret nedeniyle açılan davaların dosya sayısı 55 bini buldu. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; dijital ortamdaki hakaretler, Genel Soruşturma Bürosu’nun en çok ilgilendiği konular arasında yerini alırken, bu durum yargının iş yükünü de artırıyor.

YAPAY ZEKA KULLANIP PEŞ PEŞE DAVA AÇIYORLAR

Öte yandan yetkililer, avukatların vekaletlerini aldıkları kişilerin sosyal medya içeriklerini tarayacak bir yapay zeka ara yüzü ile peş peşe bir sürü dava açtığını dile getirdi. Vekalet verenlerin çoğu zaman haberdar olmadığı bu hakaret içerikli dosyalardan gelen tazminat ve arabuluculuk ücretlerinin avukatlar için kazanç kapısından ziyade ranta dönüştüğü belirtiliyor.

KIŞKIRTICI PAYLAŞIM İDDİASI

İddialara göre bazı avukatlar müvekkillerine kışkırtıcı paylaşımlarda bulundurarak gösterilen tepkileri hakaret davasına konu edinebiliyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





