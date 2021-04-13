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Kısmi kapanma nedir? Ramazan'da kısmi kapanma nasıl olacak?

13.04.2021 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 Nisan'da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında güncel koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Erdoğan konuşmasında Ramazan ayı boyunca kısmi kapanma uygulanacağını ifade etti. Peki, kısmi kapanma nedir? Ramazan'da kısmi kapanma nasıl olacak? İşte, ayrıntılar...

Kısmi kapanma nedir? Ramazan'da kısmi kapanma nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Nisan Kabine Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu. Ramazan'da tam kapanma bekleyen vatandaşlar Erdoğan'ın açıklamasının ardından kısmi kapanma nedir? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, kısmi kapanma nedir? Kısmi kapanma uygulaması nasıl olacak? İşte, ayrıntılar...

KISMİ KAPANMA NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Nisan'da gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından şu ifadelere yer verdi:

"AB başta olmak üzere pek çok yerde süren kısıtlamaların kademeleri gerisinde kalmamak için gayret gösteriyoruz. Aşılamada toplamda 19 milyonu bulan rakamımızla dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz. Tedarik imkanlarını geliştirerek bu rakamı arttırmak için zorluyoruz. Vaka artışında ister istemez tedbirleri sıkılaştırmak zorunda kalıyoruz. Bugünkü toplantımız süreci tüm boyutlarıyla yeniden değerlendirdik. Ramazan ayının ilk 2 haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. 2 haftalık dönemde beklediğimiz durumda iyiliştirme olmazsa çok daha kalıcı kararlar alabiliriz. Aşı sırası gelenlerin bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayısını düşürmesi rakamlarla tespit edilmiştir."

Bu kapsamda uygulanacak yeni koronavirüs tedbileri ise şöyle:

-Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saatleri akşam 19:00 sabah 05.00 olarak değişti.

-Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.

-65 yaş üstü 18 yaş atı toplu taşıma sınırlaması yeniden getirildi.

-Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışında ki tüm kademeler uzaktan eğitime geri döndü.

-Kafe, kıraathane, çay bahçesi, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecek.

-Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca paket sistemine geçecek.

-Kına, düğün, genel kurul gibi bütün toplantılar bayram sonrasına kadar ertelendi.

-Oteller sadece kendi müşterileriyle hizmet sürdürecek.

-Konaklama tesisleriyle, evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştiremeyecek.

-Uygulama 14 Nisan akşam saati ile başlayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı

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