Kısmi kapanma nedir? Ramazan'da kısmi kapanma nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Nisan Kabine Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu. Ramazan'da tam kapanma bekleyen vatandaşlar Erdoğan'ın açıklamasının ardından kısmi kapanma nedir? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, kısmi kapanma nedir? Kısmi kapanma uygulaması nasıl olacak? İşte, ayrıntılar...

KISMİ KAPANMA NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Nisan'da gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından şu ifadelere yer verdi:

"AB başta olmak üzere pek çok yerde süren kısıtlamaların kademeleri gerisinde kalmamak için gayret gösteriyoruz. Aşılamada toplamda 19 milyonu bulan rakamımızla dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz. Tedarik imkanlarını geliştirerek bu rakamı arttırmak için zorluyoruz. Vaka artışında ister istemez tedbirleri sıkılaştırmak zorunda kalıyoruz. Bugünkü toplantımız süreci tüm boyutlarıyla yeniden değerlendirdik. Ramazan ayının ilk 2 haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. 2 haftalık dönemde beklediğimiz durumda iyiliştirme olmazsa çok daha kalıcı kararlar alabiliriz. Aşı sırası gelenlerin bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayısını düşürmesi rakamlarla tespit edilmiştir."