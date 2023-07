Kitabı özel hayat itirafı yüzünden askıya alınmıştı! Britney Spears geri adım atmadı

Dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears'ın şöhret, kariyer, annelik, özgürlük konularına odaklandığı anı kitabı "İçimdeki Kadın" (The Woman in Me) okurla buluşmaya hazır. Ön siparişin verilebildiği kitap, 24 Ekim'de piyasaya çıkacak.

41 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, anı kitabının çıkacağı haberinin ardından ilk sosyal medya paylaşımını yaptı.

Spears, yayınladığı videoda, "Kitabımı bitirdim, yakında çıkıyor. Bu kitap için çok çalıştım. Kitabı bitirmek için çok fazla terapi gördüm. Umarım seversiniz" ifadelerini kullandı.

Britney Spears'ın, cinsel ilişkisi olduğu iki Hollywood yıldızının avukatlarından mektuplar aldıktan sonra kitabı askıya alınmıştı. Şarkıcı ne olursa olsun geri adım atmadı.