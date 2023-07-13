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  4. Kitabı özel hayat itirafı yüzünden askıya alınmıştı! Britney Spears geri adım atmadı

Kitabı özel hayat itirafı yüzünden askıya alınmıştı! Britney Spears geri adım atmadı

13.07.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı ünlü isimlerle ilgili cinsel ilişki anılarını da anlattığı kitabı sansürlenen Britney Spears "Bu kitabı bitirmek için çok terapi gördüm" ifadesini kullandı. Anılarını "İçimdeki Kadın" (The Woman in Me) adıyla kitaplaştıran Britney Spears yine gündemde.

Dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears'ın şöhret, kariyer, annelik, özgürlük konularına odaklandığı anı kitabı "İçimdeki Kadın" (The Woman in Me) okurla buluşmaya hazır. Ön siparişin verilebildiği kitap, 24 Ekim'de piyasaya çıkacak.

41 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, anı kitabının çıkacağı haberinin ardından ilk sosyal medya paylaşımını yaptı.

Ekran Alıntısı

Spears, yayınladığı videoda, "Kitabımı bitirdim, yakında çıkıyor. Bu kitap için çok çalıştım. Kitabı bitirmek için çok fazla terapi gördüm. Umarım seversiniz" ifadelerini kullandı.

Britney Spears'ın, cinsel ilişkisi olduğu iki Hollywood yıldızının avukatlarından mektuplar aldıktan sonra kitabı askıya alınmıştı. Şarkıcı ne olursa olsun geri adım atmadı.

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