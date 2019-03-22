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Kitap için doğa aşkına 5 dakika mola

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 15:07 | Son Güncelleme

Burdur’un Bucak ilçesinde 2’ncisi düzenlenen Bucak Eğitimde Kaliteyi Artırma Projesi (BEKAP2) kapsamında BEKAP Kültür Ormanı projesi hayata geçirildi.Proje kapsamında kitap okumaya yönelik Burdur-Antalya karayolu üzeri Alkaya köyü yol kavşağının karşısına Kültür Ormanı oluşturuldu ve fidanları dikildi.

Kitap için doğa aşkına 5 dakika mola

Burdur’un Bucak ilçesinde 2’ncisi düzenlenen Bucak Eğitimde Kaliteyi Artırma Projesi (BEKAP2) kapsamında BEKAP Kültür Ormanı projesi hayata geçirildi.
Proje kapsamında kitap okumaya yönelik Burdur-Antalya karayolu üzeri Alkaya köyü yol kavşağının karşısına Kültür Ormanı oluşturuldu ve fidanları dikildi. BEKAP Kültür Ormanı projesi ağaç dikim etkinliğine, Bucak Kaymakamı ve Bucak Belediye Başkanvekili Yalçın Sezgin, Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ve personelleri, kurum müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Kitap için Doğada 5 dakika Mola
BEKAP Kültür Ormanı projesi hakkında konuşan Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Yalçın Sezgin "Fidanlarımız büyüyor, ağaç oluyor. Ağaçlarımız çoğalıyor, orman oluyor. Orman işleniyor, kitap oluyor. Kitap okunuyor, bilgi oluyor. Sizler ormanların ne denli önemli olduğunu biliyorsunuz. Bizler bugün BEKAP kültür ormanı açılışında bir kez daha ormanların önemine değinmek istedik" dedi.
Yalçın Sezgin "’Fidandan ormana ormandan kitaba’ sloganıyla bir farkındalık projesi başlattık. Bu proje içerisinde birden fazla projemiz var. İlçemizi ziyaret eden konferans düzenleyen önemli isimler adına fidanlar dikeceğiz. Hem hediyemiz fidan olsun hem de doğaya katkımız olsun. Bizim aslında tabiri caizse bir nevi ziyaret defterimiz fidanlarımız olacak. Burada kültür ormanımızda bir farkındalık projesi daha gerçekleştirdik. ‘Kitap için Doğa Aşkına 5 Dakika Mola’ sloganıyla yollarda gider gelirken ihtiyaç molaları vardır. Türkiye’de ilk defa bizde kitap aşkına 5 dakika mola uygulaması yapılıyor. Buradaki mesajımız kitaba da beş dakika moladır. Bu da farkındalık projesidir. Gelecek zamanlarda farkındalık oluşturmak amacıyla okuma etkinlikleri de yapabiliriz, bizlere destek olan ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu
Sezgin, konuşmasının ardından ilk, orta ve lise öğrencileriyle birlikte fidan dikti.

Kitap için doğa aşkına 5 dakika mola

Kitap için doğa aşkına 5 dakika mola

Kitap için doğa aşkına 5 dakika mola

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