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  4. Kıvrımlı model Demi Rose yeni yaşını kutladı! Mavi elbisesiyle pozlarına beğeni yağdı

Kıvrımlı model Demi Rose yeni yaşını kutladı! Mavi elbisesiyle pozlarına beğeni yağdı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
03.04.2024 09:16
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Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren büyük beden model Demi Rose son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Instagram hesabından doğum gününü kutlayan ünlü modelin mavi elbisesiyle çektiği pozlarına hayranları tarafından beğeni ve yorum yağdı.

Kıvrımlı model Demi Rose yeni yaşını kutladı! Mavi elbisesiyle pozlarına beğeni yağdı

Kıvrımlı model Demi Rose, sosyal medya üzerinden yaptığı iddialı paylaşımları ile adını geniş kitlelere duyurmayı başarıyor.

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Instagram'da milyonlarca takipçisi bulunan modelin paylaşımlarına yüz binlerce beğeni geliyor.

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"İYİ Kİ DOĞDUN DEMİ ROSE"

Modelin son paylaşımı da çok konuşuldu. 19,7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından doğum günü pozlarını paylaştı.

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Paylaşımı kısa süre içerisinde gündem olan ünlü modelin giydiği mavi elbisesi ise takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Modele, "Doğum gün tanrıçası", "Harika görünüyorsun! Mutlu Yıllar", "Mavi sana çok yakışmış", "İyi ki doğdun Demi Rose" gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Demi Rose sosyal medya Model
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