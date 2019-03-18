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Kıyafet projesiyle engelli mültecilerin sesini duyuruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 11:41 | Son Güncelleme

Ürdün'deki Zateri Mülteci Kampı'nda yaşayan 19 yaşındaki Suriyeli Zed el-Hayr ez-Zabi, Suriye'deki iç savaşta çeşitli uzuvlarını kaybeden onlarca mülteci için hayatlarını kolaylaştıracak pratik kıyafetler tasarlıyor - Zed el-Hayr ez-Zabi: - "Suriye'deki iç savaş mağdurları için giyilmesi ve çıkarılması daha kolay ve pratik kıyafetlerin tasarladığımız bir proje başlattık. Uluslararası kurumların bu projeyi dikkate almasını istiyoruz" - "Suriyelilerin seslerini duyurabilmeleri için bir yol arayışı içine girdim. Dönemin BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'la görüşme fırsatı çıkınca ona durumumuzu ve ne kadar zorlu süreçlerden geçtiğimizi anlattım"

MEFRAK (AA) - LEYS EL-CÜNEYDİ - Ürdün'deki Zateri Mülteci Kampı'nda yaşayan Suriyeli genç Zed el-Hayr ez-Zabi, ülkesindeki iç savaşta uzuvlarını kaybeden onlarca mültecinin yaşamın kıyısında kalmamaları adına tasarladığı kıyafet projesinin hayata geçirilmesini umut ediyor.

Suriye'de iç savaşın patlak verdiği 2011'den bu yana güvenli bir yer bulabilmek için evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce Suriyeli mülteci, Ürdün'deki Zateri Kampı'nda zorluklarla hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. Evlerinden uzakta dokuzuncu senelerine giren Suriyeliler, zor şartlar altındaki yaşam mücadeleleri sırasında kısıtlı imkanlara rağmen ulaştıkları bazı başarılarla umut ve hüznü bir arada yaşıyor.

Ürdün'ün kuzeydoğusundaki El-Mefrak kentinde Suriyeli mültecilerin barındığı Zateri Kampı, dünyanın en büyük mülteci kamplarından biri.

Bu kampta sıkıntılı şartlar altında yaşam mücadelesi verenlerden biri de 19 yaşındaki Suriyeli Zed el-Hayr ez-Zabi. Suriyeli genç kız küçük yaşına rağmen mültecilerin sıkıntılarını azaltabilmek için çeşitli çalışmalara katılırken bunun yanı sıra Suriyelilerin maruz kaldığı zorlukları dünyaya duyurabilmek amacıyla her türlü fırsatı değerlendirmeye çalışıyor.

Suriyeli mültecileri ziyaret ederek dertlerine kulak veren Zed Hayr, kısıtlı imkanlara rağmen mültecilerin sesini dünyaya duyurmak için yaptığı çalışmalar ile savaş mağdurlarının yaşam kalitelerini artırmayı hedeflediği kıyafet projesini AA muhabirine anlattı.

Zateri Kampı'na 2012'de geldiğini ifade eden Zed Hayr, kampta uyum sağlanması zor şartlar altında yaşadıklarını söyledi.

- İç savaş mağdurları için kıyafet projesi

Zed Hayr, mültecilerin büyük çoğunluğunun iç savaş sırasında yaralandığına işaret ederek, "Bir arkadaşımla birlikte Suriye'deki iç savaş mağdurları için giyilmesi ve çıkarılması daha kolay ve pratik kıyafetler tasarladığımız bir proje başlattık. Uluslararası kurumların bu projeyi dikkate almasını istiyoruz." diye konuştu.

"Uzvunu kaybetmiş kişiler kıyafet değişimi sırasında başka birinin yardımına ihtiyaç duyuyor. Onların toplumda daha aktif şekilde rol alabilmesi için çalışıyoruz." diyen Zed Hayr, gömlekler için özel mıknatıslı düğme ve pantolonlar için özel fermuar örnekleri üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Zed Hayr, uluslararası kurumlardan Suriyeli savaş mağduru mültecilerin sıkıntılarını hafifletecek bu projeye sahip çıkmalarını istedi.

- "Projeye uluslararası destek bekliyoruz"

Ürdünlü yardım aktivisti Hamid el-Selman, Zed Hayr'ın aralarında olmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bu yaşta bir genç kızın Suriyeliler hakkında konuşabilmesi takdire şayan. Ayrıca özel ihtiyaç sahipleri için üzerinde çalıştığı proje de çok iyi." dedi.

Selman, uluslararası kurumların Suriyeli mültecilere destek olabilecek bu projeyi dikkate almaları çağrısında bulundu.

Zed Hayr'ın henüz lise eğitimi almasına rağmen çok iyi şekilde İngilizce konuştuğunu belirten Selman, "Bu Suriyeli genç kız, isminin anlamı gibi hayır işlerini artırıyor. Zed Hayr'la iş birliği ve dayanışmamızın devam etmesini temenni ediyoruz." diye konuştu.

- Eski BM Genel Sekreteri ile görüştü

İngilizceyi akıcı şekilde konuşabilen Suriyeli genç kız bu yetisini kamptaki birçok uluslararası kurumda çalıştığı sırada kazandığını belirtti.

Uzun yıllar Suriyeli mültecilerin maruz kaldığı sıkıntılara yakından şahit olduğuna dikkati çeken Zed Hayr, "Ben de Suriyelilerin seslerini duyurabilmeleri için bir yol arayışı içine girdim. Dönemin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun'la görüşme fırsatı çıkınca ona durumumuzu ve ne kadar zorlu süreçlerden geçtiğimizi anlattım." dedi.

Zed Hayr, ayrıca İzlanda First Lady'si Eliza Jean Reid ile de Eylül 2017'deki Zateri Kampı'nı ziyareti sırasında bir araya geldiğini aktardı.

Kuzey komşusu Suriye'nin topraklarına coğrafi yakınlığı nedeniyle Ürdün'ün en fazla Suriyeli karşılayan kentlerinden biri olan Mefrak'ta resmi verilere göre 86 bin 471 mülteci bulunuyor. Mefrak'taki ülkenin en büyük kampı Zateri'de ise yaklaşık 80 bin Suriyeli bulunduğu belirtiliyor. Ürdün genelinde ise Suriyeli mülteci sayısının 1,3 milyona ulaştığı ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
kamp mülteci Suriye Ürdün

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