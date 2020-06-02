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Kıyamet günü saati ileri alındı: Kıyamete sadece 100 saniye kaldı!

İLGİNÇ HABERLER  | 02.06.2020 14:39 | Son Güncelleme

Kıyamet günü saati 00:00'a artık daha yakın. Chicago Üniversitesine bağlı ''Bulletin of Atomic Scientists (BAS) dergisinin yayın kurulu, insanlığın felaket yaşama ihtimaline göre ayarlanan kıyamet günü saatini 00:00'a 100 kalaya ayarladı.

Kıyamet günü saati ileri alındı: Kıyamete sadece 100 saniye kaldı!

Kıyamet günü saati, 1947 yılından beri varlığını sürdürüyor. Oldukça eski olan bu saat, o yıllardan beri insanlığın nükleer bir felaket ile yok olup gitme ihtimaline göre her yıl güncelleniyor. Saat 00:00'a ne kadar uzaksa, insanlığın yok olma ihtimali de o kadar az oluyor. 1991 yılında 17 dakika kalaya ayarlanan ve böylece 00:00'a en uzak yılını yaşayan saat, 2020'de yaşanan felaketler göz önüne alınarak güncellendi. Sonuç ise endişe verici oldu.

KIYAMET GÜNÜ SAATİNE GÖRE KIYAMETE DAHA YAKINIZ

Chicago Üniversitesine bağlı Bulletin of Atomic Scientists (BAS) dergisinin yayın kurulu, kıyamet günü saatini 2020 yılı için tekrar ayarladı. Kurul, 2020 için saatin kadranını 00:00'a 100 saniye kalaya getirdi. Bu böyle söyleyince hiçbir anlam ifade etmese de aslında oldukça ciddi bir durum demek. Zira saat, 2020'den önce 2008 yılında 120 saniye ile 00:00'a en yakın yılını yaşamıştı. 2020 ise saatin kıyamete en çok yaklaştığını yıl olarak belirlendi. Üstelik henüz 2020'nin yarısındayken.

Kıyamet Günü Saati

DAHA DA İLERİ ALINABİLİR

Forbes'te yer alan habere göre saat daha da ileri alınabilir. Zira, koronavirüs salgını ikinci bir dalgaya sebep olursa veya insanlık bu yıl başka bir felaket ile daha karşılaşırsa saat kıyamete hiç olmadığı kadar yaklaşabilir.

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