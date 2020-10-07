İlk ayetinde kıyamet üzerine yemin edilen Kıyamet Suresi, Allah'ın insanları yeniden dirilteceğine dair ifadelerle başlar. Yeniden dirilişten sonra neler olacağına da değinen sure; kafirleri ve Müslümanları bekleyen ayrı akıbetlerden bahseder. Ayrıca surede; ahiretten Allah'ın görüleceğine dair bir müjde olarak yorumlanan ifadeler de vardır. İşte Kıyamet Suresi meali, Türkçe okunuşu ve Kıyamet Suresi fazileti...
Kıyamet Suresi, Kur'an-ı Kerim'de bulunan tüm diğer sureler gibi son derece ahenkli ve ölçülü bir yapıya sahiptir. Yazımızda; Arap harflerini okuyamayan okuyucularımız için Kıyamet Suresi Türkçe okunuşu da yer almaktadır.
Kıyamet Suresi meali itibarı ile tüm Müslümanların bilmesi önem arz eden çeşitli hikmetlere sahiptir. Ahireti inkar edenlere çeşitli deliller kullanılarak cevap verilen surenin genel konusu da kıyamet ve sonrasıdır. Bu doğrultuda Allah'u Teala ahireti inkar edenlere karşılık; özellikle insanın yoktan var edilmesini yeniden diriltilecek olmasına delil olarak gösterir. Özellikle Peygamber Efendimizin tebliğini yalanlayan müşrikler hakkında söylenen ve İslam kaynaklarında sıkça kendisine yer bulan "evla leke fe evla" ifadeleri de Kıyamet Suresi ayetleri içerisinde geçmekte ve iki defa tekrar edilmektedir. Bir çeşit lanetleme ifadesi olan bu tabir Türkçe'ye; "yazıklar olsun, helak olasın" gibi tercümelerle aktarılabilir. Çeşitli kaynaklarda ayetin meali olarak aktarılan "kırıldığın yerden kırılasın" ifadesi doğru bir tercüme değildir. İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan Kıyamet Suresinin Türkçe anlamını doğru bir biçimde bilmek ve anlamak son derece önemlidir. Buna ek olarak surenin tefsirini inceleyerek ayrıntılar hakkında fikir sahibi olmak da sureyi daha iyi idrak edebilmekte oldukça yardımcı olacaktır.
Kıyamet Suresi konusu açısından daha çok kıyamet ve sonrası ile ilgilidir. Dolayısıyla İslam alimleri, Kıyamet Suresini okumayı kıyamet gününde emin bir hal üzre olmakla bağlantılı görmüşlerdir.
Cuma günleri Kıyamet Suresi okuyanların kıyamet günü selamet içerisinde olacağı çeşitli kaynaklarda nakledilmiştir.
Rasulullah kıyamet günü, sıklıkla Kıyamet Suresini okuyanlara Cebrail'le birlikte şahitlik yapacağını beyan etmiştir.
Kıyam kelimesinde türemiş olan kıyamet; sözlük karşılığı açısından ayağa kalkmak, dikilmek gibi anlamlara gelir. Ancak İslami terminoloji açısından kıyamet terimi, öldükten sonra dirilme mefhumuna işaret eder. Ayrıca İslam inancında kıyamet günü; dünya hayatının bütün canlılar için sona ereceği ve ahiret hayatının başlayacağı zamandır.
Kur'an-ı Kerim'in ortalama uzunluktaki surelerinden biri olan Kıyamet Suresi 40 ayetten oluşur.
Kıyamet günü ve kıyamet mefhumuna Kur'an-ı Kerim'in çeşitli surelerinde değinilmektedir. Ancak Kıyamet Suresi; Kur'an-ı Kerim'de bulunan müstakil surelerden biridir. Dolayısıyla sure, herhangi bir başka surenin çatısı altında bulunmaz.
İslam alim ve müfessirlerinin büyük çoğunluğu, Kıyamet Suresinin Mekke döneminde nazil olduğu konusunda ittifak etmişlerdir.
Kur'an-ı Kerim'de bulunan diğer sureler için de geçerli olduğu gibi, Kıyamet Suresini okumak hususunda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. Dolayısıyla Kıyamet Suresini uygunsuz olmadığı sürece çeşitli zaman ya da mekanlarda okumak mümkündür. Ancak özellikle kıyametin Cuma günü gerçekleşeceği rivayetinden dolayı, Kıyamet Suresini de Cuma günleri okumanın özel bir faydası ve ecri olduğuna inanılmaktadır.
Kıyamet Suresi konusu itibarı ile daha çok kıyamet hakkındaki hususlarla ilgilidir. Bu bakımdan dini kaynaklarda Kıyamet Suresinin faziletleri hakkında söylenilenlerin pek çoğu kıyamet ve ahirette elde edilecek ihsanlara dairdir.
Kıyamet gününde ve ahirette sıkıntıdan uzak, emniyet ve selamet içerisinde olmak için özellikle Cuma günleri Kıyamet Suresi okumak pek çok farklı İslami kaynakta tavsiye edilmiştir. Nitekim Kıyamet Suresini sürekli okuyan kimselerin kıyamet günü de alnı açık bir biçimde haşrolunacağı nakledilmiştir.
Kıyamet Suresini namaz abdesti almadan ezberden okumakta bir sakınca yoktur. Ancak Ehl-i Sünnet inancında abdestsiz bir biçimde Kur'an-ı Kerim'e dokunmak uygun görülmemiştir. Dolayısıyla mushaf üzerinden Kıyamet Suresi okumak için abdest almak gereklidir.
Kıyamet Suresi, özellikle ezberleme açısından bakıldığında Kur'an-ı Kerim'in uzun sayılabilecek surelerinden biridir. Dolayısıyla Kıyamet Suresini ezberlemek kısa surelerle kıyaslandığında biraz daha zorlu olabilir. Ancak çeşitli yöntem ve tekniklerle birlikte Kıyamet Suresini ezberleme çalışmaları daha verimli bir hale getirilebilir.
Öncelikle sureyi telaffuz ve mahreçlerine dikkat ederek birkaç kere okumak, yanlış bir biçimde ezber yapmayı engelleyecektir.
İslam geleneğinde, bilhassa uzun surelerin ezberinde ya da hafızlık çalışmalarında sıkça kullanılan yöntemlerden biri; bir ayet baştan bir ayet sondan ezberlemektir. Bu yöntem sayesinde ezberlenen surenin sonlarına doğru olabilecek unutma gibi çeşitli aksamaların önüne geçilebilmektedir.
Benzer bir biçimde sayfa başlarından ayet ezberleyerek ilerlemek de özellikle uzun surelerin ezberinde sıklıkla başvurulan bir yöntemdir.
Ezber yeteneğinize göre çeşitli uzunluklarda kelime grupları belirleyerek bu kelime gruplarını ezberlemek sürecin ilerleyişini kolaylaştıracaktır.
Kıyamet Suresi hafızanızda tam olarak yer edene dek gün içerisinde sıklıkla ezberinizden okumaya çalışmanız zihninizi canlı tutarak süreci hızlandıracaktır.
Özellikle tecvit ya da telaffuz gibi muhtemel problemlerin önüne geçmek ve aynı zamanda pratik yapmak amacıyla çeşitli tilavetleri dinlemek oldukça faydalı olacaktır.
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