İlk ayetinde kıyamet üzerine yemin edilen Kıyamet Suresi, Allah'ın insanları yeniden dirilteceğine dair ifadelerle başlar. Yeniden dirilişten sonra neler olacağına da değinen sure; kafirleri ve Müslümanları bekleyen ayrı akıbetlerden bahseder. Ayrıca surede; ahiretten Allah'ın görüleceğine dair bir müjde olarak yorumlanan ifadeler de vardır. İşte Kıyamet Suresi meali, Türkçe okunuşu ve Kıyamet Suresi fazileti...

Kıyamet Suresi Arapça Okunuşu

Kıyamet Suresi, Kur'an-ı Kerim'de bulunan tüm diğer sureler gibi son derece ahenkli ve ölçülü bir yapıya sahiptir. Yazımızda; Arap harflerini okuyamayan okuyucularımız için Kıyamet Suresi Türkçe okunuşu da yer almaktadır.

Lâ uksimu biyevmi-lkiyâme(ti) Velâ uksimu bi-nnefsi-llevvâme(ti) Eyahsebu-l-insânu ellen necme’a ‘izâmeh(u) Belâ kâdirîne ‘alâ en nusevviye benâneh(u) Bel yurîdu-l-insânu liyefcura emâmeh(u) Yes-elu eyyâne yevmu-lkiyâme(ti) Fe-iżâ berika-lbasar(u) Ve ḣasefe-lkamer(u) Ve cumi’a-şşemsu velkamer(u) Yekûlu-l-insânu yevme-iżin eyne-lmefer(ru) Kellâ lâ vezer(a) İlâ rabbike yevme-iżin(i)lmustekar(ru) Yunebbeu-l-insânu yevme-iżin bimâ kaddeme ve aḣḣar(a) Beli-l-insânu ‘alâ nefsihi basîra(tun) Velev elkâ me’âżîrah(u) Lâ tuharrik bihi lisâneke lita’cele bih(i) İnne ‘aleynâ cem’ahu ve kur-âneh(u) Fe-iżâ kara/nâhu fettebi’ kur-âneh(u) Śumme inne ‘aleynâ beyâneh(u) Kellâ bel tuhibbûne-l’âcile(te) Ve teżerûne-l-âḣira(te) Vucûhun yevme-iżin nâdira(tun) İlâ rabbihâ nâzira(tun) Ve vucûhun yevme-iżin bâsira(tun) Tezunnu en yuf’ale bihâ fâkira(tun) Kellâ iżâ belaġati-tterâkiye Ve kîle men(se) râk(in) Ve zanne ennehu-lfirâk(u) Velteffeti-ssâku bi-ssâk(i) İlâ rabbike yevme-iżin(i)lmesâk(u) Felâ saddeka velâ sallâ Velâkin keżżebe ve tevellâ Śumme żehebe ilâ ehlihi yetemettâ Evlâ leke fe-evlâ Śumme evlâ leke fe-evlâ Eyahsebu-l-insânu en yutrake sudâ(n) Elem yeku nutfeten min meneyyin yumnâ Śumme kâne ‘alekaten feḣaleka fesevvâ Fece’ale minhu-zzevceyni-żżekera vel-unśâ Eleyse żâlike bikâdirin ‘alâ en yuhyiye-lmevtâ

Kıyamet Suresi Anlamı

Kıyamet Suresi meali itibarı ile tüm Müslümanların bilmesi önem arz eden çeşitli hikmetlere sahiptir. Ahireti inkar edenlere çeşitli deliller kullanılarak cevap verilen surenin genel konusu da kıyamet ve sonrasıdır. Bu doğrultuda Allah'u Teala ahireti inkar edenlere karşılık; özellikle insanın yoktan var edilmesini yeniden diriltilecek olmasına delil olarak gösterir. Özellikle Peygamber Efendimizin tebliğini yalanlayan müşrikler hakkında söylenen ve İslam kaynaklarında sıkça kendisine yer bulan "evla leke fe evla" ifadeleri de Kıyamet Suresi ayetleri içerisinde geçmekte ve iki defa tekrar edilmektedir. Bir çeşit lanetleme ifadesi olan bu tabir Türkçe'ye; "yazıklar olsun, helak olasın" gibi tercümelerle aktarılabilir. Çeşitli kaynaklarda ayetin meali olarak aktarılan "kırıldığın yerden kırılasın" ifadesi doğru bir tercüme değildir. İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan Kıyamet Suresinin Türkçe anlamını doğru bir biçimde bilmek ve anlamak son derece önemlidir. Buna ek olarak surenin tefsirini inceleyerek ayrıntılar hakkında fikir sahibi olmak da sureyi daha iyi idrak edebilmekte oldukça yardımcı olacaktır.