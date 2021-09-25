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  4. 'Kız isteme' yolunda feci kaza! 17 kişi yaralandı

'Kız isteme' yolunda feci kaza! 17 kişi yaralandı

25.09.2021 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Seydişehir ilçesinde, aniden önüne çıkan hayvana çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı minibüs devrildi. Kazada 17 kişi yaralandı. Araçtakilerin, kız istemek için Antalya’ya gitmek üzere Amasya’dan yola çıktığı öğrenildi.

'Kız isteme' yolunda feci kaza! 17 kişi yaralandı

Kaza, saat 06.00 sıralarında, Seydişehir ilçesi Gevrekli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Enver Sefa Üçbudak (36), iddiaya göre, kullandığı minibüsle önüne çıkan domuza çarpmamak için manevra yaptı. Üçbudak'ın kontrolünden çıkan minibüs, devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü Enver Sefa Üçbudak ve araçta bulunan Hacer Karakaya, Osman Gök, Hasibe Gök, Şafak Öztürk, Yılmaz Öztürk, Recep Karakaya, Derin Su Öztürk, Hasibe Gök, Öznur Atlı, Demirhan Atlı, Osman Furkan Karakaya, Gökhan Gök, Aynur Gök, İlknur Gök, Alaaddin Taha Karakaya ile Tayfur Öztürk yaralandı.

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Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi Seydişehir Devlet Hastanesi’nde yapılan ve sağlık durumu ağır olan Demirhan Atlı, Öznur Atlı, Hacer Karakaya da Selçuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Amasya’dan yola çıkan minibüstekilerin, kız istemek için Antalya’ya doğru gittiği öğrenildi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Konya
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