Kız isteme törenine katılacak olanlar için şıklık ile zarafet görsel bir bütünlükle beraber gösterilen saygının da bir yansıması olacaktır. Bu özel gün için seçilecek olan kıyafet kişinin kendini nasıl hissettiğini de doğrudan etkiler. Doğru kombinlerle gerçekleştirilen kız isteme töreni unutulmaz bir anıya dönüşür. Bu noktada kişiler kız istemeye giderken nasıl giyinilmesi gerektiğini araştırırlar.

Kız istemeye giderken ne giyilir? Erkek ve kadın için kız isteme kombini

Kız isteme töreni evlilik yolunda atılan ilk ciddi adımlardan biridir. Bu yüzden hem çiftler hem de aileler için özel bir anlama sahiptir. Bu önemli gün iki ailenin resmi olarak tanıştığı, saygı ve nezaketin öne çıktığı geleneksel bir toplantıdır. Bu özel gün için hazırlanırken giyim tercihi hem törene duyulan saygıyı hem de kişinin özenini gösterir. Kız istemeye giderken şık, zarif ve abartıya kaçmayan kombinler tercih etmek törenin ruhuna uyum sağlamanın en doğru yoludur

Bu noktada erkekler için uygun kız isteme kombini aşağıdaki gibi olabilir:

Kız isteme töreninde erkeklerin en sık tercih ettiği kıyafet takım elbisedir. Siyah, lacivert ve koyu gri gibi klasik renkler ciddi duruş sergileyen seçeneklerdir. Kaliteli kesime sahip bir takım elbise damat adayının ciddiyetini net bir şekilde yansıtacaktır.

Daha sade bir tarz tercih etmek isteyenler için şık bir gömlek ve düzgün kesimli bir kumaş pantolon oldukça ideal bir alternatiftir. Bu kombin hem resmi bir hava taşır hem de takım elbise kadar ciddi görünüm sunmadan zarafeti yakalar.

Gömlek ve pantolonun üzerine tercih edilecek uygun bir ceket de kombini daha özenli hale getirir. Buna ek olarak kravat, fular ya da sade bir aksesuar ise kombine son dokunuşu kazandırır.

Kadınlar için kız isteme kombini aşağıdaki gibi olabilir: