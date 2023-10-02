'Kız kaçırma' kavgası kanlı bitti! 1 ölü, 2 yaralı

Dehşete düşüren olay, gece geç saatlerde Seyrantepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında kız kaçırma meselesinden dolayı husumet bulunan Süzer ve Özdemir ailesi fertleri arasında aynı nedenle tartışma çıktı. İki ailenin yakınlarının da katılmasıyla büyüyen tartışma sırasında ateşlenen pompalı tüfekten çıkan saçmalar 3 kişiye isabet etti.

Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 3 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan İbrahim Süzer, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kavgada yaralanarak tedaviye alınan Ahmet ve Tolga Süzer'in sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi.

Polis, olayın ardından kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı. Yaşamını yitiren İbrahim Süzer'in cenazesi adli tıp morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

