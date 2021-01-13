HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kız kardeş Kim, Güney Kore'ye yanıt verdi: Aptallar

Kız kardeş Kim, Güney Kore'ye yanıt verdi: Aptallar

13.01.2021 11:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kız kardeş Kim, Güney Kore'ye yanıt verdi: Aptallar

İşçi Partisi Kongresi'nde rütbesinin düşürüldüğüne dair haberler gelen kız kardeş Kim, bugün kendi adına bir açıklama yayınlayarak Kuzey Kore diplomasisindeki yerini koruduğunu ilan etmiş oldu.

Kuzey Kore'de 5 Ocak'tan bu yana süren büyük İşçi Partisi Kongresi'nde politbüro listesinde adı yer almadığı için merak konusu olan kız kardeş Kim Yo-jong yine sert bir açıklamayla ortaya çıktı.

Lider Kim Jong-un'un sağ kolu, hatta yerine geçmesi için hazırladığı isim olarak görülen Kim Yo-jong Güney Kore'ye bir kez daha verdi veriştirdi.

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin geçen pazar gecesi başkentte Pyongyang Meydanı'nda askeri bir geçit töreni düzenlediğini gösteren istihbarat elde ettiğini açıkladı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, bunun gerçek bir geçit töreni mi yoksa prova mı olduğuna ilişkin incelemenin sürdüğünü belirtti.

"APTALLAR"

Resmi haber ajansı KCNA tarafından aktarılan açıklamasında Kim Yo-jong da Güney Kore'nin bu takibine yanıt verdi: "Güneyliler anlamakta zorlandığım gerçekten tuhaf bir topluluk. Aptallar, dünya terbiyesizlik listesinin ilk sırasındalar."

Bu tür açıklamaların Güney'in 'düşmanca tavrını' yansıttığını savunan Kim Yo-jong, "Yalnızca başkentte askeri geçit düzenliyoruz. Birilerini hedef alan askeri tatbikatlar düzenliyor ya da bir şeyler fırlatıyor değiliz" diyerek bir nevi Güney Kore'nin istihbaratını da doğrulamış oldu.

Güney Kore lideri Moon Jae-in, yeni yıl konuşmasında "İstediğiniz yerde istediğiniz zamanda bir araya gelme kararlığımız değişmedi" mesajı vermişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş
Metro raylarına düşen çocuk ölümden kıl payı kurtulduMetro raylarına düşen çocuk ölümden kıl payı kurtuldu
Instagram takip etmeyenler nasıl bulunur? Takip etmeyenleri öğrenmek için ne yapılmalı?Instagram takip etmeyenler nasıl bulunur? Takip etmeyenleri öğrenmek için ne yapılmalı?

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısından kötü haber: Yüzde 50!

Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısından kötü haber: Yüzde 50!

Selde sürüklenen kadını böyle kurtardılar

Selde sürüklenen kadını böyle kurtardılar

Tüm dünya bu pozisyonu konuşuyor!

Tüm dünya bu pozisyonu konuşuyor!

Survivor'da ilk eleme! O isim veda etti

Survivor'da ilk eleme! O isim veda etti

Koronavirüs aşıları için beklenen gün geldi

Koronavirüs aşıları için beklenen gün geldi

Skandal görüntülerdeki o kadın yakalandı

Skandal görüntülerdeki o kadın yakalandı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Diğer Haberler

CIA'nın gizli UFO belgeleri ortaya çıkmaya devam ediyor: Binlerce dosya indirilebilir formatta yayınlandı

CIA'nın gizli UFO belgeleri ortaya çıkmaya devam ediyor

Covid-19’a yakalanan yeterince insan olmadığı için Küba ürettiği aşıyı test edemiyor

Vaka sayısı yeterli değil diye İran'dan yardım istediler

ABD'de 68 yıl sonra ilk kez bir kadın mahkum idam edildi

ABD'de 68 yıl sonra ilk kez bir kadın mahkum idam edildi

Seks partisini basan polisler striptizci sanıldı

Seks partisini basan polisler striptizci sanıldı

Estonya Başbakanı Juri Ratas istifa etti

Ülke şokta! Başbakan istifa etti

ABD hava yoluyla gelen yolculardan koronavirüs testi isteyecek

ABD hava yoluyla gelen yolculardan koronavirüs testi isteyecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.