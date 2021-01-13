Kız kardeş Kim, Güney Kore'ye yanıt verdi: Aptallar

Kuzey Kore'de 5 Ocak'tan bu yana süren büyük İşçi Partisi Kongresi'nde politbüro listesinde adı yer almadığı için merak konusu olan kız kardeş Kim Yo-jong yine sert bir açıklamayla ortaya çıktı.

Lider Kim Jong-un'un sağ kolu, hatta yerine geçmesi için hazırladığı isim olarak görülen Kim Yo-jong Güney Kore'ye bir kez daha verdi veriştirdi.

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin geçen pazar gecesi başkentte Pyongyang Meydanı'nda askeri bir geçit töreni düzenlediğini gösteren istihbarat elde ettiğini açıkladı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, bunun gerçek bir geçit töreni mi yoksa prova mı olduğuna ilişkin incelemenin sürdüğünü belirtti.

"APTALLAR"

Resmi haber ajansı KCNA tarafından aktarılan açıklamasında Kim Yo-jong da Güney Kore'nin bu takibine yanıt verdi: "Güneyliler anlamakta zorlandığım gerçekten tuhaf bir topluluk. Aptallar, dünya terbiyesizlik listesinin ilk sırasındalar."

Bu tür açıklamaların Güney'in 'düşmanca tavrını' yansıttığını savunan Kim Yo-jong, "Yalnızca başkentte askeri geçit düzenliyoruz. Birilerini hedef alan askeri tatbikatlar düzenliyor ya da bir şeyler fırlatıyor değiliz" diyerek bir nevi Güney Kore'nin istihbaratını da doğrulamış oldu.

Güney Kore lideri Moon Jae-in, yeni yıl konuşmasında "İstediğiniz yerde istediğiniz zamanda bir araya gelme kararlığımız değişmedi" mesajı vermişti.

