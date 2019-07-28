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Kız kardeşinin kazara vurduğu polis memuru ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 10:39 | Son Güncelleme

Kız kardeşinin kazara vurduğu polis memuru ağır yaralandı

Samsun'da kız kardeşi tarafından kazara vurulan polis memuru ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Atakum ilçesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görevli polis memuru Muharrem S'nin (24) kız kardeşi M.S. (20) evlerinde ağabeyinin tabancasını incelemeye başladı. Bu sırada tabancanın ateş alması sonucu M.S. ağabeyi Muharrem S'yi vurdu.

Ağır yaralanan polis memuru, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis memurunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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kardeş Kaza polis Samsun Samsun Emniyet Müdürlüğü silah

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