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  4. Kız kardeşinin okumasını istemeyen kişi, okul basıp öğretmenleri darp etti!

Kız kardeşinin okumasını istemeyen kişi, okul basıp öğretmenleri darp etti!

14.10.2023 00:52 | Son Güncelleme:
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Adana’da orta okulu basıp kız kardeşini sınıftan zorla çıkarmaya çalışan bir kişi, kendisine engel olmaya çalışan öğretmenlere saldırarak darp etti. Çıkartıldığı mahkemede tutuklanan saldırganın ifadesinde 'Kız kardeşimin okumasını istemiyorum' dediği öğrenildi.

Kız kardeşinin okumasını istemeyen kişi, okul basıp öğretmenleri darp etti!

Adana’daki olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi'nde bulunan İsmail Sefa Özler Ortaokulu’nda meydana geldi. İddiaya göre B. Z., kız kardeşinin sınıfını basıp genç kızı sınıftan zorla çıkartmak istedi.

Bunun üzerine okuldaki öğretmenler araya girdi ancak şahıs bu seferde öğretmenlere saldırdı.

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O anlar başka bir öğretmen tarafından saniye saniye görüntülendi.

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TUTUKLANDI

5 öğretmene yumruk atarak saldıran şahıs daha sonra okuldan kaçtı. İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri B.Z.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İfadesinde kız kardeşinin okumasını istemediğini bu yüzden sınıfı bastığını söyleyen B.Z., çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana okul

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