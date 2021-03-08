Kız kardeşler, fuhuş yapmak istemeyen kadının saçını kesip bıçakladılar

Edinilen bilgiye göre, olay 23 Şubat akşamı merkez Seyhan ilçesi, Gürselpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Diyarbakır'da yaşayan Kadriye Ç. (31) olaydan 3 gün önce Adana'ya gelerek arkadaşı olan ve Dilan B. (32) ile yaşayan Zekiye D.'nin (29) evinde kalmaya başladı. 23 Şubat akşamı ise eve Dilan B.'nin kız kardeşi Serap B. de (30) 10 yaşındaki oğlu ile geldi.

Kadriye Ç.'nin iddiasına göre Dilan B. ile kız kardeşi Serap B., kendisine fuhuş yapması teklifinde bulundu. Ancak Kadriye Ç. bu teklifi kabul etmeyince iki kız kardeş ile Kadriye Ç. arasında tartışma başladı. Tartışma büyüyünce iki kız kardeş 10 yaşındaki çocuğunun gözü önünde Kadriye Ç.'nin saçını kesip, bıçakla yaraladı. Genç kadın yaralanınca 3 kadın 10 yaşındaki çocuğu da alıp evden ayrıldı.

Zekiye D. geri eve dönerek sağlık ekiplerini arayıp yaralı olduğu bilgisini verdi. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Kadriye Ç. apartmandan indirilip ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Olayın hemen ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Zekiye D. alınan ifadesinde Kadriye Ç. ile iki kız kardeşin kavga ettiğini, neden kavga ettiklerini bilmediğini kimin de bıçakladığını görmediğini söyledi. Polis olaydan bir hafta sonra Serap B.'yi saklandığı evde yakaladı. Serap B. de ifadesinde kimseye fuhuş yapması için baskı yapmadıklarını, bir anda ablası ile Kadriye Ç.'nin kavga etmeye başladığını kendisinin kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada Kadriye Ç.'nin bıçaklandığını bu nedenle hemen oğlu ve ablasıyla ayrıldığını daha sonra da ablasını hiç görmediğini öne sürdü.