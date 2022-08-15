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  4. Kız kavgası kamerada! Aralarına alıp meydan dayağı attılar

Kız kavgası kamerada! Aralarına alıp meydan dayağı attılar

15.08.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece’de meydana gelen olay 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Bir parkta iki kız grubu arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Birkaç kızın karşı gruptaki bir kızı tekme ve tokatla dövdüğü anlar kameraya yansıdı. Vatandaşların araya girmesiyle son bulan kavga sonrası karakola götürülen kızlar birbirinden şikayetçi oldu.

Dehşete düşüren olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Küçükçekmece İstasyon Mahallesindeki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup kız arasında henüz bilinmeyen bir nedenle internet üzerinde tartışma çıktı. Parkta buluşan kızların tartışması devam edince kavgaya dönüştü. Kavgada iki taraf da birbirine tekme tokat saldırmaya başladı.

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Birkaç kız, karşı gruptan aralarına aldıkları bir kızı tek bulunca tekme tokat vurmaya başladı. Kız yere serildi ancak diğerleri tekmeyle vurmaya devam etti. Bir süre devam eden kavgaya pakta bulunan vatandaşlar ayırırken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Karakola giden kızlar birbirinden şikayetçi oldu.

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Yaşanan meydana kavgası anları ise bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece kavga
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