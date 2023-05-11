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Kız Kulesi 20 ayın ardından lazer gösterisiyle geri döndü

11.05.2023 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un simgelerinden olan Kız Kulesi yapılan restorasyonun ardından tekrardan ziyaretçilerine kapılarını açtı. 20 aylık çalışmanın ardından açılan Kız Kulesi'nin yeni fotoğrafları ilgi çekti.

Kız Kulesi 20 ayın ardından lazer gösterisiyle geri döndü

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu tamamlanan Kız Kulesi, ışık ve lazer gösterileriyle birlikte ziyarete açıldı.

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21.00'DE ZİYARET AÇILDI

İstanbul'un en önemli simgelerinden biri olan Kız Kulesi yaklaşık 20 ay süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından vatandaşların ziyaretine açıldı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan restorasyon çalışmaları tamamlanan Kız Kulesi'nden saat 21.00'da ışık ve lazer gösterisi yapıldı. Vatandaşlar, yaklaşık 30 dakika süren ışık ve lazer gösterisine büyük ilgi gösterdi. Yapılan gösteriyi izlemek ve o anları görüntülemek isteyen vatandaşlar Üsküdar sahile akın etti. (DHA)

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İstanbul Kız Kulesi

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