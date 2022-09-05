Kız Kulesi’nin restorasyonunda yeni gelişme! Görüntüler olay olmuştu, projedeki mimar detayları anlattı

Kız Kulesi’nin restorasyon çalışmalarındaki görüntü olay yarattı. Kulenin üst kısmının olmadığı ve arkasının göründüğü görüntüler sosyal medyayı adeta ayağa kaldırırken, tartışmalar beraberinde başladı. Kız Kulesi'nin tarihi dokusunun bozulacağı endişeleri paylaşılırken, açıklamalar peş peşe geldi. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu açıklamanın ardından restorasyon projesinin danışmanlığında yer alan mimar ve restorasyon uzmanı Prof. Dr. Zeynep Ahunbay da önemli açıklamalarda bulundu. İşte Kız Kulesi restorasyonuyla ilgili son dakika gelişmeleri...

KIZ KULESİ'NİN SON GÖRÜNTÜSÜ ENDİŞE YARATTI

Üsküdar’da kentin silüetindeki görsel etkisi en güçlü yapılardan olan Kız Kulesi’nin restorasyon çalışmaları Eylül 2021’de başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyona alınan ve brandayla çevrilen Kız Kulesi’nin son hali gündem oldu. Kulenin üst kısmının olmaması ve arka tarafının görünmesi kaygı yarattı.

AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kulenin aslına uygun bir şekilde restore edildiği belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ise yaptığı açıklamada, “Kız Kulesi restorasyonunda son derece değerli hocalarımız yer alıyor. Binaya yük getiren betonarme bir teras vardı sanırım o kaldırılıyor” ifadelerini kullandı.

RESTORASYON PROJESİNDEKİ MİMAR AÇIKLADI: DAYANIKLILIĞINI YİTİRMİŞTİ

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Kız Kulesi’nin restorasyon projesinin danışmanlığında yer alan mimar ve restorasyon uzmanı Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, tartışmaları değerlendirdi. Ahunbay, “1944’te yaşanan bir yangından sonra kulenin üst kısmı betonarme olarak yeniden yapılmış. Kız Kulesi, lodoslara açık ve deniz kenarında rutubetli bir yer. 1944’ten beri kullanılan betonarmenin içerisindeki demirler paslanmış ve depreme dayanıklılığını yitirmişti” diye konuştu.

Prof. Dr. Zeynep Ahunbay

"II. MAHMUT DÖNEMİNE AİT OLAN HALİNE GERİ DÖNDÜRÜLECEK"

Restorasyon sırasında tarihe saygı duyulduğunun altını çizen Ahunbay, “Yangından sonra yapılan restorasyon belgeleme olmadan, kendi malzemesiyle yapılmadan olmuş. Şu an yapılan restorasyonla kule, II. Mahmut dönemine ait olan haline geri döndürülecek. Proje kapsamında o döneme saygı göstererek kulenin yenilenmesine karar verildi. Dolayısıyla balkon ve kubbe ahşaptan yapılacak” dedi.





