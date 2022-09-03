Kız Kulesi'nin görüntüsü sosyal medyada tartışma yarattı! Resmi açıklama geldi...

Sosyal medya Kız Kulesi'nin son görüntüsüyle çalkalanıyor. Bir videoda kulenin arkasından geçen vapurun görünmesi, 'Kız Kulesi yıkıldı mı?' tartışmalarını başlattı. Konuyla ilgili Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada 1940'lı yıllardaki kız kulesinde yaşanan yangın sonrası yapılan betonarme eklentiye dikkat çekildi ve depreme dayanıklı olmadığı belirtildi.

KIZ KULESİ'NE NE OLDU? İŞTE MERAK EDİLEN AÇIKLAMA

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1940’lı yıllarda kız kulesinde yaşanan yangın sonrasında yapılmış olan betonarme eklenti, alanında uzman isimler olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı, Han Tümertekin ile İstanbul Teknik Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından hazırlanan yapının depreme karşı dayanımının olmadığına ilişkin raporlar ve yine danışman hocalarımızın kontrollüğünde hazırlanan projeler doğrultusunda evrensel koruma ilkelerine bağlı kalarak külah kısmı yapıdan uzaklaştırılmakta, özgün malzemesine uygun olarak yapılmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup restorasyona ve Kız Kulesine ilişkin tüm belgeler ve gelişmeler kizkulesi.com sitesinden tüm halkımızla paylaşılmaktadır"



