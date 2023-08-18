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Kızamık nedir, nasıl bulaşır? Kızamık belirtileri nelerdir? Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yazı gönderildi

18.08.2023 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızamık ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bakanlık, 81 ilin il sağlık müdürlüklerine yazı gönderdi. Bu gelişme sonrası birçok kişi salgına ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki, kızamık nasıl bulaşır? Kızamık nedir? İşte, Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilin il sağlık müdürlüklerine gönderilen yazı...

Kızamık nedir, nasıl bulaşır? Kızamık belirtileri nelerdir? Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yazı gönderildi

Kızamık hastalığı ile ilgili araştırmalar Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilin il sağlık müdürlüklerine gönderilen yazı sonrası hız kazandı. Basında yer alan haberler sonrası birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, Kızamık belirtileri neler? Kızamık nasıl bulaşır?

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN 'KIZAMIK' ALARMI

Türk Tabipleri Birliği’nden yapılan açıklamaya göre ülkemizde 2023'ün ilk altı ayında görülen kızamık sayısında bir önceki altı aya kıyasla artış gerçekleşti.

Yayımalnan verilere göre; ilk altı ay verilerine göre en yüksek vaka sayısı haziran ayında görüldü.

Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin 81 ilin il sağlık müdürlüklerine yazı gönderdi.

Yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında yürütülen kızamık, kızamıkçık, kabakulak aşı kapsayıcılığının ülke genelinde artırılması için eksik aşılı ve aşısız kişilere ulaşılması önem arz etmektedir. Eksik aşılıların yoğun bulunduğu tespit edilen yerlerde il sağlık müdürlüklerinin koordinasyonunda ilçe sağlık müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezleri tarafından oluşturulacak mobil ekipler aracılığıyla aşısız ve eksik aşılı çocukların aşılarının tamamlanması sağlanmalı” ifadeleri kullanıldı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, TTB Aile Hekimliği Kolu (AHEK) Başkanı Emrah Kırımlı, “Kızamık aşısı 7 yaşında yapılıyordu. CovId-19 dönemi erkene çekildi. Veliler de ‘Bu okul aşısıydı niye şimdi yapılıyor’ diyorlar. Toplumdaki bilgisizliğin aşılması lazım”

KIZAMIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kızamık hastalığının belirtileri:

Ateş: Kızamık enfeksiyonunun erken belirtilerinden biri ateştir. Ateş genellikle 38 derecenin üzerindedir.

Öksürük: Kuru ve sürekli bir öksürük kızamık belirtisi olabilir.

Burun akıntısı: Burnun akması ve burun tıkanıklığı da kızamığın erken belirtileridir.

Gözlerde sulanma: Kızamık hastalarında gözlerde sulanma, kızarıklık ve ışığa duyarlılık görülebilir. Bu belirtiler kızamığın konjonktivit adı verilen göz enfeksiyonuyla ilişkilendirilebilir.

Halsizlik: Kızamık enfeksiyonu, genellikle halsizlik, yorgunluk ve enerji kaybına neden olabilir.

Boğaz ağrısı: Kızamık hastaları genellikle boğaz ağrısı ve yutma güçlüğü yaşayabilir.

Kızarıklık ve döküntüler: Kızamığın karakteristik belirtilerinden biri kızarıklık ve döküntülerdir. Kızamık döküntüleri genellikle baş ve boyundan başlayarak vücuda doğru yayılır. Döküntüler kırmızı veya kahverengi lekeler şeklinde olabilir ve sıklıkla birbirine yakın gruplar halinde görülür.

7 İLA 14 GÜN ARASINDA ORTAYA ÇIKIYOR

Kızamık belirtileri, genellikle enfekte olmuş bir kişiyle temas ettikten sonra 7 ila 14 gün içinde ortaya çıkar. Belirtiler genellikle 10 ila 14 gün sürebilir ve hastalık süresince kişi bulaşıcıdır.

SAĞLIK UZMANINA BAŞVURMAK ÖNEMLİ

Eğer kızamık şüphesi varsa veya belirtiler görülüyorsa, bir sağlık uzmanına başvurmak önemlidir.

KIZAMIK NASIL BULAŞIR?

Kızamık hastalığı, kızamık virüsü adı verilen bir virüsün neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Kızamık virüsü, bulaştığı kişinin solunum yolu salgıları yoluyla enfekte olmuş bir kişiden başka bir kişiye kolaylıkla yayılabilir.

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