HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Kızarmış tavuk kanadı sipariş etti, hayatının şokunu yaşadı: İkinci ısırışımda sert bir şey olduğunu anladım

Kızarmış tavuk kanadı sipariş etti, hayatının şokunu yaşadı: İkinci ısırışımda sert bir şey olduğunu anladım

30.10.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan kadın eve sipariş ettiği yemekle hayatının şokunu yaşadı. Tavuk kanatlarının içinde kızarmış tavuk kafasının da karıştığını gören Brittani Paulhamus, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Paulhamus, ilk ısırdığında tavuk kafasını fark etmediğini ancak ikinci ısırışında tavuk gagasını yemeye çalıştığını anladığını söyledi.

Kızarmış tavuk kanadı sipariş etti, hayatının şokunu yaşadı: İkinci ısırışımda sert bir şey olduğunu anladım

Pensilvanya eyaletinin South Williamsport bölgesinde yaşayan ABD'li bir kadın verdiği sipariş paketini açınca neye uğradığını şaşırdı.

Kızarmış kanat siparişinin yanında kızarmış tavuk kafasının da geldiğini gören Brittani Paulhamus, ''Paketi açtığımda çok dikkatli değildim açıkcası. Çünkü bir ısırık almıştım ancak ikinci ısırışımda bunun sert olduğunu gördüm ve gagasını yediğimi fark ettim. Çığlık çığlığa kaldım içeriden nişanlım yanıma koştu hızlıca elimden attım. Şoku atlattıktan sonra Facebook'ta payşatım. Açıkcası hep sipariş verdiğim bir restorandı. Nasıl böyle bir şey oldu gerçekten anlam veremedim'' şeklinde konuştu.

Screenshot_8

FİRMA ÖZÜR DİLEDİ

Söz konusu restoran ise konu hakkında bir özür mesajı yayınlayarak müşterisiyle temasa geçti. Firma, ''12 yıl boyunca tavuk pişiriyoruz. İlk kez böyle talihsiz bir olayla karşılaştık. Bize kanat tedarik eden firma ile görüşme halindeyiz. Sayısız kontrol noktasıyla bunun nasıl olabileceğini anlamaya çalışıyoruz'' dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim Kurulu Üyesi Şener: Yeniden kapanma olabilir, yüz yüze eğitim durabilirBilim Kurulu Üyesi Şener: Yeniden kapanma olabilir, yüz yüze eğitim durabilir
PARTNERDoktorlardan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e uyarıDoktorlardan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e uyarı
Yaban domuzu, köpekleri böyle kovaladıYaban domuzu, köpekleri böyle kovaladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

6 yılın ardından ilk idam! Zehir verildikten sonra...

6 yılın ardından ilk idam! Zehir verildikten sonra...

Şaşkına çeviren olay! "Annem Ramazan'la kaçtı, babam da Ramazan'ın karısını aldı"

Şaşkına çeviren olay! "Annem Ramazan'la kaçtı, babam da Ramazan'ın karısını aldı"

Dikkat! Çok sayıda il için kar yağışı uyarısı

Dikkat! Çok sayıda il için kar yağışı uyarısı

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yeniden kapanma olabilir

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yeniden kapanma olabilir

Rekabet Kurumunun cezasıyla ilgili BİM ve ŞOK'tan açıklama

Rekabet Kurumunun cezasıyla ilgili BİM ve ŞOK'tan açıklama

Yeraltı dünyasının ünlü ismi Kürşat Yılmaz tahliye oldu

Yeraltı dünyasının ünlü ismi Kürşat Yılmaz tahliye oldu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kötü koku ilçeyi ayağa kaldırdı, 112 çağrı merkezi telefonları kilitlendi

Kötü koku ilçeyi ayağa kaldırdı, 112 çağrı merkezi telefonları kilitlendi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yavaş: Cumhurbaşkanı adaylığı gurur verici olur ama...

Yavaş: Cumhurbaşkanı adaylığı gurur verici olur ama...

Muz yeme provokasyonunda sınır dışı edileceklerin sayısı artıyor

Muz yeme provokasyonunda sınır dışı edileceklerin sayısı artıyor

Dizilerden etkilenen e-Devlet'e başvurdu

Dizilerden etkilenen e-Devlet'e başvurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.