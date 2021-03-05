Kızartma tavasından tutun şarap şişesine varana kadar neler var neler!

Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir belediyesi iş birliği ile Gümbet limanında deniz dibi temizliği yapıldı. 10 dalgıç Gümbet limanından denize daldı. Özellikle teknelerin bulunduğu noktalarda temizlik yapan dalgıçlar gördükleri manzara karşısında şok oldu. Lastikten, marangoz malzemelerine, pet şişeden cam şişeye birçok atık malzeme çıktı.

SAHİLDEN DEĞİL DENİZ DİBİNDE GÖRÜLDÜ

Yaklaşık 1 ton çöp ve atık malzeme çıkarılan deniz dibinden 20 adet şezlong çıkarıldı. Şezlongları gören Belediye ekipleri şaşkınlıklarını gizleyemedi. Denizin dibinden yaklaşık yarım saate çıkarılan şezlongların kim tarafından atıldığı nasıl limana kadar geldiği ise bilinmiyor. Yaklaşık 2 saat boyunca deniz dibinde temizlik yapan dalgıç ekiplerinin her hafta bir limanda deniz dibi temizliği yapacakları öğrenildi.

KIZARTMA TAVASINDAN MARANGOZ İŞKENCESİNE, LASTİKTEN ŞARAP ŞİŞESİNE!

Dalgıç eğitmeni olan Kenan Doğan bu çöpleri atanların da profesyonel denizcilerin olduğunu söyleyerek, “Buraya gelen turistin bu çöplerde çok fazla etkisi olduğunu düşünmüyorum. Bazıları kaza ile düşmüş olabilir ama gördüğünüz gibi denizin altında yok yok. Kızartma tavasından, marangoz işkencesine, lastiğinden şarap şişesine maalesef denizimizin dibi bu durumda. Yapılan temizlik tabi ki çok faydalı oluyor ama denizin dibini bilen bir insan olarak bunun daha profesyonel ekiple temizlenmesini arzu ediyorum. İnşallah böyle bir ekip kurulur. Çünkü gönüllü bu işi yapanlardan hesap soramayız ama profesyonel yapılan bir ekipten hesap sorulabilirliği olur” dedi.