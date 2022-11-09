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  4. Kızı kaçırılan anne dehşet saçtı! Dükkanı ateşe verdi... Gözaltılar var

Kızı kaçırılan anne dehşet saçtı! Dükkanı ateşe verdi... Gözaltılar var

09.11.2022 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşandı. Evlenmesine izin vermediği kızını kaçıran şahsın dükkanına giden anne V.Ö, iş yerindeki eşyaları ateşe verdi. İş yerinde maddi zarara neden olan alevler büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kızı kaçırılan anne dehşet saçtı! Dükkanı ateşe verdi... Gözaltılar var

Çerkezköy'de oturan V.K., kız arkadaşı C.Ö.'yü, ailesinin evlenmesine izin vermemesi üzerine kaçırdı. Anne V.Ö., yakınları ile kızını kaçıran V.K.'nın Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Çorbacı Sokak'ta çalıştığı ikinci el eşya satılan iş yerine gitti. Burada V.K.'yı bulamayan anne, iş yerindekiler ile tartıştı.

DÜKKANDAN KAÇTILAR

V.Ö., tartışma sırasında yanında getirdiği çakmak ile dükkanda bulunan kanepeleri ateşe verdi. İş yerindeki eşyalar bir anda alev alırken, içeridekiler dükkandan kaçtı, bu sırada iş yerinin de kapısı da kilitlendi. Dükkan alevler içinde kalırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

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3 KİŞİ GÖZALTINDA

Bu sırada anne V.Ö., yanındakiler ve iş yeri çalışanları arasında kavga çıktı. Kavgayı engelleyen polis, annenin de aralarında bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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