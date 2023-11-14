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Kızıl cin Türkiye'de: Ege semalarında büyüleyici manzara! Sosyal medya bu fotoğraf karesini konuşuyor

14.11.2023 09:29 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde kuzey ışıklarının Türkiye'de görülmesinin ardından bu kez de Ege semalarının kızıla büründüğünü görenler yine şaşırdı. Nadiren görülen bir doğa olayı olan 'kızıl cin' de (red sprite) Türkiye'de gözlendi!

Kızıl cin Türkiye'de: Ege semalarında büyüleyici manzara! Sosyal medya bu fotoğraf karesini konuşuyor

Atina'dan fotoğrafçı Christos Doudoulakis, Ege Denizi'nde gökyüzünün kıpkızıl kesildiği eşsiz anı ölümsüzleştirdi. O fotoğraf sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Sosyal medyadan meteorolojik olaylara ilişkin paylaşımlar yapan Hava Forum hesabı kızıl cin objektife yansıdığı kareyi paylaştı.

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NADİREN VE KISA SÜRELİ GÖRÜLÜYOR

Kızıl cin (red sprite), doğal bir fenomen olup gök gürültülü fırtınaların üzerinde meydana gelen bir tür üst atmosfer şimşek çeşidine deniyor. Bu şimşekler nadiren ve kısa süreli, kırmızı veya turuncu renkte ışık yanmaları olarak beliriyor.

Kızıl cin ilk kez 1980'lerde gözlemlendi. Ancak genellikle fotoğrafik veya görsel bir yanılsama olarak görüldüğünden üzerinde durulmadı. Sonraları yüksek hızlı kameraların ve uçaklarla yapılan gözlemlerin ilerlemesi ile bilim insanları bu fenomeni daha iyi araştırabilir hale geldi.

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Kızıl cinler doğal bir fenomen olmalarının yanı sıra kısa süreli olmaları ve yüksek irtifada olmaları nedeniyle zor gözlemleniyor. Hava koşulları, gökyüzünün açık olması ve karanlık bir arka plan gibi etkenler bir kızıl cini gözlemleme şansını artırabiliyor.

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atmosfer şimşek
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