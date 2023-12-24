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'Kızıl Elma'ya kadar devam komutanım' Şehit Yasin Karaca'nın görüntüleri yürek burktu! Ortaokul yıllarında şehit askeri canlandırmış

24.12.2023 14:22 | Son Güncelleme:
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Gelen şehit haberleri, Türkiye'nin dört bir yanına ateş düşürürken, Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın (23), silah arkadaşları ile çektiği görüntüler ortaya çıktı. Karaca'nın karlar altında çektiği görüntülerde, "Kızıl Elma'ya kadar devam komutanım" dediği görüldü. Öte yandan Şehit Yasin Karaca'nın ortaokul yıllarında, şehit olan bir askeri canlandırdığı öğrenilirken, o anlara dair fotoğraflar ise duygulandırdı.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, şehit oldu. Tokat'ın Almus ilçesi Ormandibi köyünde yaşayan Zahide-Ahmet Karaca çiftinin 7 çocuğundan 4'üncüsü ve bekar olan Yasin Karaca'nın silah arkadaşları ile çektiği görüntüler ortaya çıktı.

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"YOLUMUZ NE YOLU KOMUTANIM?"

Şehidin yanındaki komutanına "Yolumuz ne yolu komutanım?" diye sorduğu, yanındaki askerin "Şehitlik yolu" diye cevap verdiği, Karaca'nın "Kızıl Elma'ya kadar devam komutanım" dediği görüldü.

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ŞEHİT ASKERİ CANLANDIRMIŞ

Öte yandan Şehit Yasin Karaca'nın ortaokul yıllarında, okulunda düzenlenen bir programda şehit olan bir askeri canlandırdığı anlara dair fotoğraflar ise yürekleri burktu.

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(DHA)

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