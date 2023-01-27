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Kızıl Gezegen şaşırtmaya devam ediyor: Mars'ta 'ayı' keşfedildi!

27.01.2023 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Astronomlar bu kez Mars'ta bir 'ayı' keşfetti. Elbette bu gerçek bir ayı değil. Ancak anlaşılan o ki Mars'ta ayıya benzeyen bir krater var. Krater, inkar edilemeyecek bir şekilde bir ayının yüzüne benziyor. Ayıya benzeyen bu Mars krateri, Kızıl Gezegen'in bizleri şaşırtmaya devam ettiğinin ise en büyük ispatı oluyor.

Kızıl Gezegen şaşırtmaya devam ediyor: Mars'ta 'ayı' keşfedildi!

Bulutları çeşitli hayvanlara veya gündelik hayatta karşılaştığınız nesnelere benzettiğiniz olmuştur. Bu duruma Pareidolia adı veriliyor. Pareidolia, genel olarak insanın karşılaştığı bir duyumu, bildiği bir nesne, örüntü ya da anlam olarak yanlış algılaması olarak biliniyor. Mars'ta yeni bulunan bir krater ise bunun son örneklerinden biri olabilir.

MARS'TA BİR AYI SİLÜETİ!

Science Alert'in haberine göre, astronomlar Mars'ta bir 'ayı' keşfetti. Aslında bakarsanız, ayıya benzeyen bir krater bulundu. Krater, inkar edilmeyecek şekilde bir ayının yüzüne oldukça benziyor.

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Ancak bu krater Kızıl Gezegen'de ilk defa ilginç bir oluşum tespit edildiği anlamına da gelmiyor.

Yıllar boyunca Mars Yörünge Kâşifi'nin Yüksek Çözünürlüklü Görüntüleme Bilim Deneyi kamerasından (HiRISE) Mars'ta gülümseyen insan yüzü, fil ve kuş gibi bazı kraterler yakalanmıştı.


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