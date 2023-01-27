Kızıl Gezegen şaşırtmaya devam ediyor: Mars'ta 'ayı' keşfedildi!

Bulutları çeşitli hayvanlara veya gündelik hayatta karşılaştığınız nesnelere benzettiğiniz olmuştur. Bu duruma Pareidolia adı veriliyor. Pareidolia, genel olarak insanın karşılaştığı bir duyumu, bildiği bir nesne, örüntü ya da anlam olarak yanlış algılaması olarak biliniyor. Mars'ta yeni bulunan bir krater ise bunun son örneklerinden biri olabilir.

MARS'TA BİR AYI SİLÜETİ!

Science Alert'in haberine göre, astronomlar Mars'ta bir 'ayı' keşfetti. Aslında bakarsanız, ayıya benzeyen bir krater bulundu. Krater, inkar edilmeyecek şekilde bir ayının yüzüne oldukça benziyor.

Ancak bu krater Kızıl Gezegen'de ilk defa ilginç bir oluşum tespit edildiği anlamına da gelmiyor.

Yıllar boyunca Mars Yörünge Kâşifi'nin Yüksek Çözünürlüklü Görüntüleme Bilim Deneyi kamerasından (HiRISE) Mars'ta gülümseyen insan yüzü, fil ve kuş gibi bazı kraterler yakalanmıştı.



