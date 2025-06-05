Kızıl saçın üstüne hangi renk boya yapılır? Kızıl saçın üstüne hangi renk boya tutar?

Saç boyaları hakkında bilgi sahibi olanlar kızıl rengin yüksek miktarda pigmentasyona sahip olduğunu bilirler. Pigmentasyon oranı yüksek olan renklerden kurtulmak ise oldukça zordur. Boya ile elde edilen kızıl saçtan sıkılan ve değişiklik isteyen kişiler kızıl rengi kapatabilecek bir boya arayışına girerler. Kızıl rengi tamamen kapatacak bir renk kullanılmadığı zaman birkaç yıkamanın ardından saçın altındaki kızıl renk tekrar kendini gösterecektir. Dolayısıyla kızıl saç renginin üzerine hangi renk boya tutar, kızıl saç rengini hangi renk kapatır sorularının yanıtları araştırılmaktadır.

Kızıl saçın üstüne hangi renk boya tutar?

Saçlardaki kızıl boya en zor kapatılan ve akıtılan boya renkleri arasında bulunur. Saçını kızıla boyadıktan sonra beğenmeyip değiştirmek isteyen ya da renkten sıkılan kişiler kızıl boyayı hangi boyanın kapatacağını araştırırlar.

Kızıl renkten hevesini almış ve bu rengi değiştirmek isteyenler saçlarını siyah, mavi/siyah ve kahve tonlarıyla boyayabilirler. Bu noktada dikkat edilmesi gereken detay ise tercih edilecek boyanın rengiyle beraber alt tonların verdiği yansımadır. Örneğin 4.0 numaralı bir kahverengi boya 6 oranında bir oksidanla karıştırıldığı takdirde kızılı kapatır ancak 4.4, 4.3, 4.6 numaralı boyalar kızıl yansımalı kahve tonları olduğundan kızılı kapatmayacaktır.

Boya numaralarındaki ikinci rakamlar boyanın oluşturduğu yansımayı ifade eder. Kızıl yansımaya sebep olacak olacak numaralar 2, 3, 4, 5, 6 olarak bilinir. Kızıl rengi kapatmak isteyen kişiler siyah yahut mavi/siyah rengini kullanmak istemiyorsa '5.0, 5.1, 4.0, 4.1, 3.0, 3.1, 2.0, 2.1' numaralı boyaları kullanarak daha sağlıklı bir sonuca ulaşabilirler.

Kızılı en iyi kapatabilen renkler küllü tonlardır. Çünkü kızıl boyanın üzerine herhangi bir diğer renk uygulandığı takdirde kırmızı pigmentler öne çıkar, bunlardan kurtulmak ise oldukça zorlu bir işlemdir. Bu nedenle ilk adımda kızılı kapatabilen küllü tonlar ile geçiş yapılmalıdır.

Bu noktada açık küllü kumral renkleri yerine kızıl renk üzerinde daha fazla etkili olabilen koyu küllü kumral tonları tavsiye edilir. Kızıl saç boyasını kapatma işleminde en yaygın kullanılan renk de yoğun küllü kumral olarak öne çıkmaktadır.

Öte yandan kızıl boyayı iyice akıtmadan farklı bir renge geçiş yapmanın daha zor olacağı bilinmektedir. Bu noktada saç boyasını akıtma teknikleri devreye girer. Doğal olarak saç boyası akıtma yöntemleri denenebilir. Bilhassa karbonat en çok kullanılan boya akıtma yöntemleri arasında yer almaktadır.