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Kızılay Senegal ve Moritanya'da yüzleri güldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 04:56 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı, Kurban Bayramı'nda Senegal ve Moritanya'da 28 bin aileye kurban eti ulaştırdı

Türk Kızılayı, Kurban Bayramı kapsamında Senegal ve Moritanya'da 28 bin aileye kurban yardımı yaptı.

Türk Kızılayı Senegal Ekip Başkanı Suat Çıtlak yaptığı açıklamada, Senegal'in Dakar, Matam, Podor ve Touba bölgesinde 4 bin 550 hisselik 650 büyükbaş kurban kesildiğini belirtti.

Çıtlak, özellikle Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Örgütü tarafından yayınlanan paporda, Matam ve Podor bölgesinin açlık sınırında olduğu ve gıdaya ihtiyaç duyulduğu açıklanmasının ardından, Türk Kızılayının ramazan ve kurban faaliyetlerinin çoğunu Matam ve Podor bölgesine kaydırdığını ifade etti.

Matam, Podor ve Touba bölgesinde 2 bin 618 hisselik 374 kurbanlığın kesim ve dağıtımının yapılarak yaklaşık 16 bin kişiye ulaştırıldığını aktaran Çıtlak, Türk Kızılayı ekiplerinin Moritanya ve Senegal arasındaki ırmağı geçerek, Moritanya Matam da yaklaşık 250 kişilik kurban eti dağıtımı yaptığını bildirdi.

Dakar‘da merkezde, Thienaba, Thies, M’bour, yetimhaneler, engelli dernekleri ve küçük köyler olmak üzere 276 büyükbaş kurbanlık kesimi yapılarak 12 bin kişiye ulaştırıldığını vurgulayan Çıtlak, Kızılayın 1869’den bu yana 150 yıldır dünyada insan ızdırabını dindirmek için çalıştığını, 11 yıldır tüm dünyada ve Türkiye’de kesmiş oldukları kurbanları ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını sağlayarak mazlumların sofralarına ulaştırdıklarını kaydetti.

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kurban bayramı Moritanya Senegal Türk Kızılayı yardım

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