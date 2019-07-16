Kızılay'dan kurban bağışı kampanyası

Uğur YİĞİT/SİVAS (DHA) - KIZILAY Sivas Şube Başkanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban kesim kampanyasını açıkladı. 2007 yılından beri vekaletle kurban kesim kampanyası düzenleyen Kızılay, bu yıl "Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye" sloganın kullanacak.

Kızılay'ın geleneksel hale gelen vekâletle kurban kesim kampanyası 2019 yılında da devam edecek. Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelen Kızılay Sivas Şube Başkan Yardımcısı Musa Emmioğlu, bu yılki kurban bayramı kampanyası hakkında bilgiler verdi. Emmioğlu, ''Ülkemizdeki ve dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayan Kızılay, kurban etlerini de yüz binlerce mazlumun sofrasına ulaştıracak. Uygulanacak model sayesinde ihtiyaç sahipleri sadece Kurban Bayramı süresince değil, yıl boyu ete kavuşacak. Kızılay bu yıl, Türkiye de dahil 51 ülkede vekâlet sahipleri adına kurban kesecek'' dedi.

'AMACINA VE KURALINA UYGUN'

'Kurban'da Kızılay Modeli' sayesinde hayırseverlerin kurban ibadetlerini, amacına ve kuralına uygun olarak yerine getirebileceğini ifade eden Emmioğlu, ''Çağdaş model sayesinde özenle seçilen kurbanlıklar, veterinerler tarafından seçilerek, modern kombinalarda, vekâlet sahiplerinin isimleri okunarak, Kurban Bayramı'nın ilk üç günü kesilecek. İslami şartlara uygun şekilde gerçekleştirilecek kesimlere din görevlileri, veterinerler ve noter de eşlik edecek. Kurban etlerinden elde edilecek kavurma, konserve haline getirilerek 800 gramlık, 5 kilo gramlık ve 10 kilo gramlık kutulara konulacak. Kavurma konserveleri Kızılay şubeleri aracılığıyla yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Kavurma konservesinin yanı sıra, anlık ve aşevlerinde de dağıtımlar yapılacak'' diye konuştu.

Kızılay ile iyiliğin sınır tanımadığını ifade eden Emmioğlu, ''Hayırseverler, Bosna Hersek ve Bulgaristan'ın da aralarında bulunduğu Balkan ülkeleri; Senegal, Nijer, Çad, Etiyopya'nın da aralarında bulunduğu Afrika ülkeleri; Pakistan ve Bangladeş'in de aralarında bulunduğu Güney Asya ülkeleri; Kırgızistan ve Tataristan'ın da aralarında bulunduğu Orta Asya ülkeleri; Filistin ve Irak'ın da aralarında bulunduğu Ortadoğu ülkeleri olmak üzere yurt dışında ülkedeki ihtiyaç sahipleri için Kızılay'a kurban vekaletlerini verebilecek. Hayırseverler, yurt içi 1 hisse kurban vekalet bedeli olarak 850 lira öderken, yurt dışı kurban vekâlet bedeli için 725 lira ödeyecek'' ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI



