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Kızılay’dan Mersin Emniyet Müdürlüğüne madalya

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 14:06 | Son Güncelleme

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, 2019 yılının ilk 3 ayında Kızılay’a 500 ünitenin üzerinde kan bağışı yapan kurum olarak, madalya aldı.

Kızılay’dan Mersin Emniyet Müdürlüğüne madalya

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, 2019 yılının ilk 3 ayında Kızılay’a 500 ünitenin üzerinde kan bağışı yapan kurum olarak, madalya aldı. Madalyayı İl Müdürü Mehmet Şahne’ye, Vali Ali İhsan Su verdi. Bu madalya ile Emniyet Müdürlüğü, Türkiye’de Kızılay’dan madalya alan 3. kurum oldu.
Türk Kızılayı 2019 yılında yeni bir uygulamaya geçerek şahıslar dışında kan bağışında başarı gösteren kurumlara da madalya vermeye başladı. Bu çerçevede 12 Şubat 2019’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) ilk madalya verildi. 500 ünite ve üstü kan bağışı yapan kurumlara madalya verilirken, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü de ilk 3 ayda verdiği kan bağışlarıyla madalyayı kazanmaya hak kazanan 3. kurum oldu. İl Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törene, Mersin Valisi Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Türk Kızılayı Mersin Şube Başkanı Fehmi Gür ve polisler katıldı. Burada konuşan Başkan Gür, 151 yıldır insanlığın hizmetinde olan Kızılay’ın gücünü devletinden ve milletinden aldığını söyledi. Kızılay’ın en önemli hizmetlerinden birinin de kan temini olduğunu vurgulayan Gür, "Bu da gönüllüler tarafından sağlamaktadır. Kızılay bugüne kadarki uygulamasında belli ünitede kan bağışında bulunan bireylere madalya takdim etmekteydi. 2019 yılında yeni bir uygulamaya başladı. Kurumsal olarak da bağışta bulunan devlet kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına, örgütlere madalya takdim edilecek. Bu ödül il olarak TBMM’ye takdim edildi, ikincisi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesine takdim edildi. Üçüncüsü ise Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne takdim edilecek. Emniyet güçlerimiz her alanda olduğu gibi bu alanda da bizim yanımızda oldu. İl Emniyet Müdürümüz Mehmet Şahne ve katılan herkese teşekkür ediyoruz. Bir iyilik hareketi olan Kızılay, sizlerin desteği ile yeni bir vizyonla güçlenerek yoluna devam ediyor. İnsana, hayata, şehre dair tutkuları ve hayalleri, endişeleri olan herkese Kızılay’da yerimiz var. Fiziki alt yapının üstüne duygularla donatılmış üst yapı yapmayınca eksik kalır. Bu açıdan bizler Mersin’de el ele verirsek, mutluluğu paylaşırsak ve artırırsak hem memleketimiz, hem şehrimiz hem de insanlık namına önemli bir iş yapmış olacağız" dedi.

"Sadece ülkemizde değil dünyanın neresinde kanayan bir yara varsa Kızılay’ımız orada"
Vali Ali İhsan Su ise Türk Kızılayı’nın 151 yıldır olağanüstü çalışmalar gerçekleştirdiğini vurgulayarak, "Övünç kaynağımız bir kuruluşumuz. Sadece ülkemizde değil dünyanın neresinde kanayan bir yara varsa Kızılay’ımız orada. Nereye bir ateş düşmüşse Kızılay’ımız tüm ekibiyle orada. Dünyanın her yerinde ülkemizin sesini en gür şekilde duyuran, örflerimiz, adetlerimizi, yardımseverliğimizi en güzel ithaf eden bir kuruluşumuz. Kuruluşundan bu güne kadar Kızılay’a destek olan, sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum. Bugün Kızılay’ımız birçok nakdi, ayni yardımları gerçekleştiriyor. Yurt içinde ve yurt dışında. Bunlar hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla gerçekleşiyor. Kızılay’ımızın bir diğer önemli hizmeti de kan hizmeti. Türkiye’nin her yerinde ihtiyaç duyulan kanın büyük bir kısmını Kızılay’ımız sağlıyor. Bu da vatandaşlarımızın yaptığı kan bağışı ile sağlanıyor. Bu çerçevede 500 ünite ve üstü kan bağışı yapan kurumlara madalya veriliyor. Bu ödülü almaya hak kazanan Mersin Emniyetini tebrik ediyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Vali Su tarafından Müdür Şahne’ye madalya verildi. Ayrıca Başkan Gür tarafından yine Şahne’ye teşekkür plaketi takdim edildi.

Kızılay’dan Mersin Emniyet Müdürlüğüne madalya

Kızılay’dan Mersin Emniyet Müdürlüğüne madalya

Kızılay’dan Mersin Emniyet Müdürlüğüne madalya

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