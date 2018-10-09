Kızılcahamam toplu açılış töreni

"İki gün boyunca hem 24 Haziran seçim sonuçlarını masaya yatırdık hem de 2019 mahalli idareler seçimlerine hazırlık çalışmalarımızı değerlendirdik. Bunun yanında parti ve grup yöneticilerimiz, bakanlarımız gündemdeki konular hakkında ayrıntılı takdimler yaptı. Hamdolsun her açıdan verimli, bereketli iki günü Kızılcahamamlı kardeşlerimizin misafirperverliğinde gerçekleştirdik. Bu toplantımızın ülkemizin içinden geçtiği bu sancılı dönemde çok güzel başlangıçlara vesile olacağına inanıyorum."

Partisinin 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının 5 yıl aradan sonra Kızılcahamam'da yapıldığını hatırlatan Erdoğan, 2 gündür kendilerini bağrına basan vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

Verilen güçlü desteğin 2019'daki mahalli idareler seçimlerinde de artarak devam etmesi temennisinde bulunan Erdoğan, Kızılcahamam'dan yeni bir rekor beklediğini belirtti.

Alandaki vatandaşları selamlayan Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde kendisine ve AK Parti'ye verilen destekten dolayı teşekkür etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısına ilişkin, "İki gün boyunca hem 24 Haziran seçim sonuçlarını masaya yatırdık hem de 2019 mahalli idareler seçimlerine hazırlık çalışmalarımızı değerlendirdik." dedi.

Kızılcahamam'ın doğasının, tarihinin yanında şehitler ve kahramanlar diyarı olduğunu ifade eden Erdoğan, "Kızılcahamam istiklal şairimizin o güzel ifadesiyle, 'Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda/Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.' diyen vatan aşıklarının yurdudur." diye konuştu.

Erdoğan, Kızılcahamamlı yiğitlerin, vatanın bekası, milletin huzuru için yeri geldiğinde canlarını feda etmekten çekinmediğini vurguladı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kızılcahamamlıların milletin evinin önünde bulunduğunu ve 4 şehit verdiğini söyleyen Erdoğan, Şehitler Ağacı'nın, istiklalin ve istikbalin uğruna Kızılcahamam ile beraber her bir yörenin, Anadolu'nun her bir ilçesinin teröre karşı verdiği mücadelenin de timsali olduğunu vurguladı.

- "Bütün kahramanların adları da yer alıyor"

Şehitler Ağacı'ndaki 6 bin 917 künyenin bu toprakların nasıl vatan kılındığının sembolü olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şehitler Ağacı'nda sadece 1980'den beri ebediyete uğurladığımız terörle mücadele şehitlerimizin künyeleri bulunmuyor. O ağaçta aynı zamanda 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklara meydanları dar eden bütün kahramanların adları da yer alıyor. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü katiller çoğu sivil 251 vatandaşımızı şehit ederken, 2 bin 193 insanımız da gazilik şerefine erişti. O gece Ankara, 90'ı sivil vatandaşımız, 56'sı polisimiz, 3'ü askerimiz olmak üzere tam 149 şehit verdi. Ankara'daki gazilerimizin sayısı bin 300'ü buluyor. Darbecilerin en çok kayıp verdiği yer de yine Ankara oldu."

Bin yıldır, "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır." diyerek canlarını hiçe sayan tüm kahramanları yad ettiğini belirten Erdoğan, şehitlerin vakur ailelerine sabır diledi.

(Sürecek)

