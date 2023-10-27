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Kızılhaç açıkladı: Uluslararası bir sağlık ekibi Gazze'ye ulaştı

27.10.2023 18:41 | Son Güncelleme:
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Uluslararası Kızılhaç Komitesi, İsrail'in yoğun bombardıman ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne uluslararası bir sağlık ekibinin giriş yaptığını bildirdi. Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesine teslim edilen 6 tırda ise su, gıda ve ilaç bulunduğu bildirildi.

Kızılhaç açıkladı: Uluslararası bir sağlık ekibi Gazze'ye ulaştı

Kızılhaç Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Uluslararası Kızılhaç Komitesinden acil savaş cerrahisi ve silahlardan kaynaklı (çevre) kirlilik konusunda uzman 10 kişiden oluşan bir sağlık ekibi Gazze Şeridi'ne ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Refah Sınır Kapısı'ndan bugün giriş yapan insani ve tıbbi yardım taşıyan 10 tırdan 6'sının Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesine teslim edildiği kaydedildi.

BÖLGEYE ULAŞAN YARDIM TIRI SAYISI 84 OLDU

Refah Sınır Kapısı Basın Ofisi Müdürü Vail Ebu Muhsin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Danimarka ve İsviçreli 10 doktordan oluşan yabancı sağlık ekibinin Gazze'ye giriş yaptığını belirtti.

AA-20231017-32428424-32428421-GAZZEYE_INSANI_YARDIM_TASIYACAK_TIRLAR_REFAH_SINIR_KAPISINDA

Ebu Muhsin, Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesine teslim edilen 6 tırda su, gıda ve ilaç bulunduğunu aktardı.

Filistin Kızılayı, bugün yaptığı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yapan insani yardım taşıyan 10 tırın Gazze'ye ulaştığını, bunlardan 6'ının Kızılhaç Komitesine teslim edildiğini duyurmuştu. Gazze'ye yakıt girişine hala izin verilmediğini vurgulayan Filistin Kızılayı, bölgeye ulaşan yardım tırı sayısının 84'e ulaştığını aktarmıştı.

İsrail'in yoğun bombardıman ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana giren yardım tırlarının gerekli ihtiyaçların yanından "okyanusta bir damlayı" temsil etmediği belirtiliyor. (AA)

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