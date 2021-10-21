HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kızılırmak alarm veriyor! Türkiye’nin en uzun nehri otlağa döndü!

Kızılırmak alarm veriyor! Türkiye’nin en uzun nehri otlağa döndü!

21.10.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin en uzun nehri Kızılırmak’ta yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesi hiç olmadığı kadar düştü, nehir adeta otlağa dönüştü. Turna, leylek gibi çeşitli kuş türlerine ve balıklara ev sahipliği yapan Kızılırmak'ta korkutan manzara drone ile havadan görüntülendi.

Kızılırmak alarm veriyor! Türkiye’nin en uzun nehri otlağa döndü!

Sivas’tan doğan ve Karadeniz’e dökülen bin 355 kilometre uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun nehri Kızılırmak son zamanların en kurak günlerini yaşıyor.

KÖPRÜ AYAKLARINI OTLAR SARDI

Sivas'ın İmranlı ilçesinde doğup; Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Aksaray, Çankırı, Çorum ve Samsun illerinden geçtikten sonra Karadeniz ile buluşan nehirde su seviyesi hiç olmadığı kadar azaldı. Kızılırmak üzerinde bulunan ve ırmak ile özdeşleşen Selçuklu yapımı tarihi Eğri Köprü'nün ayaklarını ise otlar sardı.

Screenshot_15

Suyu çekilen ırmağın yüzeyinde ot adacıkları oluştu. Turna, leylek gibi çeşitli kuş türlerine ve balıklara ev sahipliği yapan Kızılırmak şimdilerde görüntüsüyle korkutuyor. Alarm veren Kızılırmak’ta ki korkutan manzara drone ile havadan görüntülendi.

Screenshot_16

Screenshot_19

Kuraklık, Ege'nin can suyu Gediz Nehri'ni de etkiledi: Zor durumdalar, daha önce böyle bir durumla karşılaşmadıkKuraklık, Ege'nin can suyu Gediz Nehri'ni de etkiledi: Zor durumdalar, daha önce böyle bir durumla karşılaşmadık

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nesli tehdit altında! Sultan Sazlığında ilk defa Saz Horozu görüldüNesli tehdit altında! Sultan Sazlığında ilk defa Saz Horozu görüldü
'En güzel büyükelçi' Poklonskaya’dan diplomatik üniformalı ilk fotoğraf'En güzel büyükelçi' Poklonskaya’dan diplomatik üniformalı ilk fotoğraf
Çarpıcı "Yeni harekât" açıklaması: Şehit haberleri gelebilirÇarpıcı "Yeni harekât" açıklaması: Şehit haberleri gelebilir
Anahtar Kelimeler:
Sivas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Taliban katliam yapıyor!

Taliban katliam yapıyor!

Korkunç! Gece vakti feci şekilde can verdi

Korkunç! Gece vakti feci şekilde can verdi

İbrahim Erkal’ın annesine büyük ayıp! “Asıl şimdi öldü”

İbrahim Erkal’ın annesine büyük ayıp! “Asıl şimdi öldü”

Millet İttifakı'na 3 parti daha katılıyor!

Millet İttifakı'na 3 parti daha katılıyor!

Kritik görüşmede kritik mesaj: Gidiyorlar, hata yapmamalıyız

Kritik görüşmede kritik mesaj: Gidiyorlar, hata yapmamalıyız

Protesto sonuç verdi! İmamoğlu interneti ücretsiz yaptı

Protesto sonuç verdi! İmamoğlu interneti ücretsiz yaptı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Bülent Arınç: Beni kodese mi tıkacaksınız?

Bülent Arınç: Beni kodese mi tıkacaksınız?

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kılıçdaroğlu'ndan Bilal Erdoğan'a sert çıkış: Sen kimsin?

Kılıçdaroğlu'ndan Bilal Erdoğan'a sert çıkış: Sen kimsin?

Davutoğlu'nun asansör kazasından yeni görüntüler

Davutoğlu'nun asansör kazasından yeni görüntüler

İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin sözlerine yanıt

İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin sözlerine yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.