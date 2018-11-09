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Kızılırmak Deltası'ndaki lagün göllerinde ava sınırlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 14:18 | Son Güncelleme

Samsun Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı: - "Delta göl kıyılarında bulunan sazlık ve kamışlık alanlardaki sazan balığı yumurtlama alanlarının ve kuş yuvalarının tahrip edilmemesi için bu bölgelerde her türlü araç ile su ürünleri avcılığını yasakladık. Kefal gibi balık türlerinin denizden lagün göllerine giriş ve çıkışlarının engellenmemesi için de bölgede bulunan bütün kanallarda her türlü av aracı ile su ürünleri avcılığı yasaklandı"

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan lagün (denizden dar bir kıyı kordonu veya kanal ile ayrılmış yer) göllerindeki bazı alanlarda balık avına yasak getirildi.

Samsun Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kızılırmak Deltası'nın 6 lagün gölünü barındırdığını söyledi.

Delta içindeki Liman, Balık, Uzun, Cernek, Gıcı ve Tatlı göllerinin su ürünleri istihsal hakkının bölgede faaliyet gösteren su ürünleri kooperatiflerine kiralama yöntemiyle verildiğini anlatan Kırmacı, Ramsar Sözleşmesi'ne tabi olan ve UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne girmesi için çalışma yürütülen Kızılırmak Deltası'nın korunması gerektiğini vurguladı.

Lagün göllerinin korunması için kiracı kooperatiflere büyük sorumluluk düştüğüne işaret eden Kırmacı, şöyle devam etti:

"Deltanın hassas durumu göz önüne alınarak kira sözleşmesi teknik şartnamesine ilave şartlar eklendi. Özellikle delta göl kıyılarında bulunan sazlık ve kamışlık alanlardaki sazan balığı yumurtlama alanlarının ve kuş yuvalarının tahrip edilmemesi için bu bölgelerde her türlü araç ile su ürünleri avcılığını yasakladık. Kefal gibi balık türlerinin denizden lagün göllerine giriş ve çıkışlarının engellenmemesi için de bölgede bulunan bütün kanallarda her türlü av aracı ile su ürünleri avcılığı yasaklandı."

Kırmacı, balıkçıların belirtilen kurallara mutlaka uymasının deltanın korunması açısından önem taşıdığını kaydetti.

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