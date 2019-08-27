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Kızılyıldız'ın stadı önüne "tank" yerleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 13:52 | Son Güncelleme

Balkanlar'da 1990'larda yaşanan savaşlarda eski Yugoslav ordusunun kullandığı tankın Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı önüne yerleştirilmesi tepkiye neden oldu

BELGRAD (AA) - Sırbistan'ın en köklü futbol kulüplerinden Kızılyıldız'ın maçlarını oynadığı ve halk arasında "Maracana" olarak da bilinen Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı önüne eski Yugoslav ordusuna ait bir tank yerleştirildi.

Kulübün, resmi sosyal medya hesabından "Maracana'nın şimdi bir atraksiyonu daha var" ifadesiyle duyurduğu T-55 model tankın stat önüne konulması, bu model tankların 1990'larda Balkanlar'da yaşanan savaşlarda kullanılması nedeniyle tepki çekti.

Hırvatistan medyası, Kızılyıldız taraftarlarının daha önce de benzer provokasyonlarda bulunduğunu anımsatarak, stat önüne tank yerleştirilmesini "hastalıklı bir provokasyon" olarak nitelendirdi.

Sırp medyası artık aktif olmayan bu tankın bir firma tarafından Kızılyıldız taraftarlarına hediye edildiğini belirtirken, kulüp yetkilileri tankın stat önüne yerleştirilmesini yorumlamaktan kaçındı.

Bu arada, bölge medyasında çıkan bazı haberlerde, stat önüne konulan tankın, eski Yugoslav ordusu ile Sırp paramiliter grupların büyük bir katliam yaptığı Hırvatistan'ın Vukovar şehrindeki operasyonlarda kullanıldığı da öne sürüldü.

Eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tarafından 1947-1980 yıllarında üretilen ana muharebe tankı T-55, eski Yugoslav ordusunun yoğun olarak kullandığı bir modeldi. Bu tank, 1990'lı yıllarda eski Yugoslavya'dan ayrılan ülkelerdeki savaşlarda da kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
kızılyıldız Sovyetler Birliği T-55 tank Yugoslavya

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