HABER

Kızını 14 yerinden bıçaklayıp, başında sigara içen babanın akli dengesi araştırılacak

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 09:58 | Son Güncelleme

BURSA'da, kızı Yasemin Soydemir'i (33), kendisini borçlandıracağı gerekçesiyle 14 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladıktan sonra yere yığılan kızının başında sigara içen baba Mehmet Adnan Soydemir'in (61), tutuklu yargılandığı davada, akıl sağlığının yerinde olup olmadığı araştırılacak.

Kızını 14 yerinden bıçaklayıp, başında sigara içen babanın akli dengesi araştırılacak

Halil ÖZÇOBAN/BURSA,(DHA)-BURSA'da, kızı Yasemin Soydemir'i (33), kendisini borçlandıracağı gerekçesiyle 14 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladıktan sonra yere yığılan kızının başında sigara içen baba Mehmet Adnan Soydemir'in (61), tutuklu yargılandığı davada, akıl sağlığının yerinde olup olmadığı araştırılacak.
Olay, geçtiğimiz Ocak ayında, merkez Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi Şible Caddesi'nde meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Mehmet Adnan Soydemir ile kızı Yasemin Soydemir, olay gecesi para nedeniyle tartıştı. Mehmet Adnan Soydemir, daha sonra uyuyan kızını göğsünden, boynundan ve kalçasından bıçakladı. 14 bıçak darbesi alan Yasemin Soydemir, çığlıkları duyan komşularının ihbarı üzerine gelen ambulansla Bursa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Mehmet Adnan Soydemir ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
'BABAM BENİ BIÇAKLAYIP, BAŞIMDA SİGARA İÇTİ'
Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Yasemin Soydemir verdiği ifadesinde, "Babam kafasında kendi kendine konuşup, aklına getirdiği şeylere inanır. Daha önce babam için çektiğim krediyi babam ödemişti. Olay akşamı, işten eve geldiğimde babam parası olmadığını, maaşını çekmesi için 4 gün kaldığını söyledi. Kendisine para verdim. Dışarıya çıktı, yaklaşık yarım saat sonra eve döndü. Annem ile birlikte uyuduğumuz odaya giren babam, ışığı yaktıktan sonra bana bıçakla saldırdı. Babamın elinden kurtulunca hemen banyoya koştum ve arkamdan gelip kalçamdan bıçakladı. Tekrar yatak odasına döndüm, buraya geldi ve bana saldırmaya devam etti. Aşırı kan kaybettiğinden dolayı yere yığıldım. Annem ambulansı aradı. Sonra hastaneye kaldırıldım ve 20 gün hastanede yattım. Beni bıçakladıktan sonra başımda oturup sigara içti" dedi.
KIZINI 14 YERİNDEN BIÇAKLADI, 'İNSAN KIZINA KIYAR MI?' DEDİ
Bursa 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan ömür boyu hapis cezası istemi ile dava açılan Mehmet Adnan Soydemir'in yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Mehmet Adnan Soydemir, kendisine teyzesinden kalan mirası, kızının harcadığını öne sürerek, "Çok borca girdim. Kızımı ikaz etmeme rağmen beni dinlemedi. Beni tekrar borca sokacağını düşünerek sinirlendim, uyuduğu odaya gittim. Işıkları yaktım onunla önce tartıştım daha sonra mutfaktan aldığım bıçakla saldırdım. Amacım kızımı korkutmaktı. Yoksa insan evladına kıyar mı?" diye konuştu.
AKIL SAĞLIĞI ARAŞTIRILACAK
Mahkeme heyeti, Mehmet Adnan Soydemir'in akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılması için Uludağ Üniversitesi'nden rapor alınmasına karar verip, duruşmayı erteledi.
FOTOĞRAFLI

Kızını 14 yerinden bıçaklayıp, başında sigara içen babanın akli dengesi araştırılacakKızını 14 yerinden bıçaklayıp, başında sigara içen babanın akli dengesi araştırılacak

PARTNER Fotoğraflarını gören hayrete düşüyor! Kimi isterse ona benziyor Fotoğraflarını gören hayrete düşüyor! Kimi isterse ona benziyor
Giyim mağazasında hırsızlık kameradaGiyim mağazasında hırsızlık kamerada
Adana'da polis servis aracına bombalı saldırı: 1'i polis, 5 yaralı (3)Adana'da polis servis aracına bombalı saldırı: 1'i polis, 5 yaralı (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

Erdoğan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

ABD'de ortalık karıştı! Trump sosyal medyadan bombardımana tuttu

ABD'de ortalık karıştı! Trump sosyal medyadan bombardımana tuttu

İrem Derici'den köpükler içinde küvet pozu!

İrem Derici'den köpükler içinde küvet pozu!

15 bin TL maaşlı iş! Dünyaca ünlü şirket personel arıyor

15 bin TL maaşlı iş! Dünyaca ünlü şirket personel arıyor

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı ve konsolos aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Alkollü sürücü D-100 karayolunu savaş alanına çevirdi

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

Yaşlı adam, lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.