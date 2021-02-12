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Kızının doğum gününde eşini öldürdü

12.02.2021 13:42 | Son Güncelleme:
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Kızının doğum gününde eşini öldürdü

Fatih’te, iddiaya göre eşine uzaklaştırma kararı aldıran kadın, kızının doğum gününde öldürüldü.

Fatih’te, iddiaya göre eşine uzaklaştırma kararı aldıran kadın, kızının doğum gününde öldürüldü. İki kızı sesleri duymasın diye televizyonun sesini açtıktan sonra eşini evden alan cani koca, kadını apartmanın bodrum katına götürüp boğarak öldürdü. Cani koca olay sonrası gözaltına alındı.
Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Fatih Cibali Mahallesi Kanısıcak Sokaktaki 6 katlı binanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, konfeksiyonda çalışan katil zanlısı koca Mahmut Güler (37), öğle saatlerinde işten çıktıktan sonra eve geldi. Eşi Melek Güler (29) ile bir süre tartıştı. Tartışmanın ardından koca, televizyonun sesini iyice açarak eşini binanın kömürlüğüne çağırdı. Kömürlükte başlayan tartışmanın ardından Mahmut Güler, iki kız çocuk annesi eşini boğarak öldürdü. Cani koca daha tekrar işe gitti. Akşam saatlerinde ise kadının ailesine giderek, eşine ulaşamadığını söyledi. Bunun üzerine Melek Güler’in yakınları, eve gitti. Durumu fark eden Melek Güler’in yakınları polise ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, iki çocuk annesi Melek Güler’in hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Önce uzaklaştırma kararı aldırdı, sonra affetti
Polis ekipleri, olay yerinde inceleme delil incelemesi yaptı. Bunun üzerine polis ekipleri, şüpheli koca Mahmut Güler’i gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli koca, cinayeti işlediğini itiraf etti. Katil zanlısı kocanın emniyetteki işlemleri sürüyor. Melek Güler’in 6 ay önce eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ve onu kısa bir süre önce affettiği öğrenildi.

"Zaten uzaklaştırma kararı vardı, kumar oynuyordu"
Olay hakkında konuşan komşuları ve eski mahalle muhtarı Kadir Yavuz, “Eşinin zaten uzaklaştırma kararı vardı. Kumar oynuyordu. Kendisi ev almak isteyip kayınvalidesinin ev parası vermediğini söylemiş ama o yalan. Kumar oynamak için eşinden para istedi. Eşini merdivenlerden bodruma indirerek öldürmüş. Sonra iş yerine tekrar gitmiş. Konfeksiyon atölyesinde çalışıyordu. Hiçbir şey olmamış gibi işe gitmiş. Patronuna ‘Benim hanım evde yokta bir daha gidip bakayım’ demiş. Eve geldikten sonra da herkese telefon açarak eşine ulaşamadığını söylemiş. Olaydan sonra kızın anne, baba ve akrabaları koşarak eve geldiler. Gelen akrabalarına eşinin kayıp olduğunu ve bodruma düşmüş olabileceğini söylemiş. Bodruma inerek bakıyorlar ki kız ölmüş. Çocuklar o sırada evdeymiş. Televizyonun sesini sonuna kadar açmış. Çocukları evde oturtturmuş” dedi.

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